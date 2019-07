Kot z drzewa czy wyścig dinozaurów? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Amerykańska straż przybrzeżna udaremniająca przemyt narkotyków, kot z Bartoszyc mieszkający w dziupli na drzewie, wyścig nadmuchiwanych dinozaurów, czy może dwumetrowy wąż ukryty w samochodzie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Efektowna akcja amerykańskiej straży przybrzeżnej

Amerykańska straż przybrzeżna opublikowała nagranie z efektownej akcji przeprowadzonej na wodach międzynarodowych. Morska straż przechwyciła kokainę przemycaną z Ameryki Południowej przy pomocy półzanurzalnej łodzi.

Oglądaj Wideo: Reuters Efektowna akcja amerykańskiej straży przybrzeżnej

2. Kot z Bartoszyc od kilku lat mieszka w dziupli w drzewie

W Bartoszycach w dziupli w drzewie od kilku lat mieszka kot. Zdaniem mieszkańców, od sześciu lat nie chce się on stamtąd ruszyć. - Ludzie jak to ludzie mają dobre serca i dokarmiają po troszeczku go i taka historia tego kota - mówił w rozmowie z TVN24 pan Jerzy, jeden z mieszkańców Bartoszyc.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kot z Bartoszyc od kilku lat mieszka w dziupli w drzewie

3. Nadmuchiwane dinozaury pędzą ile sił w nogach

Tor wyścigów konnych w amerykańskim Auburn był areną wyścigu wymarłych dziesiątki milionów lat temu tyranozaurów. No, prawie. Wyścig był promocją toru wyścigów konnych Emerald Downs i pobliskiego kasyna.

Oglądaj Wideo: 2019 Cable News Network All Rights Reserved Nadmuchiwane dinozaury pędzą ile sił w nogach

4. Port staje się śmiertelną pułapką. Przerażające nagranie

Wycieczkowiec płynący w niedzielę po weneckiej lagunie niemal uderzył w nabrzeże przystani jachtowej Riva San Biagio. Kontrolę nad statkiem prawdopodobnie utrudniły silne prądy i złe warunki pogodowe. Mieszkańcy i turyści protestują przeciwko wpływaniu dużych jednostek do portu.

Oglądaj Wideo: APTN Port staje się śmiertelną pułapką. Przerażające nagranie

5. Owce wyszły na ulice. Dzięki nim "ludzie stają się bardziej ludzcy"

Ulicami jednego z podparyskich miast przemaszerowało stado owiec. Zwierzęta znalazły się tam po to, by zbliżyć się do mieszkańców. Trawniki i skwerki miejscowości Saint-Denis położnej niedaleko Paryża zamieniły się w sobotę w pastwiska - pasterze wyprowadzili tam 25 owiec. Zrobili to w ramach akcji, która ma objąć łącznie 34 miejscowości aglomeracji paryskiej w ciągu 11 dni.

Oglądaj Wideo: Reuters Owce wyszły na ulice. Dzięki nim "ludzie stają się bardziej ludzcy"

6. Dzieła sztuki na piasku. Stworzył je pewien Chorwat

Chorwacki artysta Nikola Faller nieopodal Dubrownika stworzył piękne, geometryczne wzory na piasku. Z góry robią wrażenie.

Oglądaj Wideo: Reuters Dzieła sztuki na piasku. Stworzył je pewien Chorwat

7. Dwumetrowy wąż unieruchomił samochód

Funkcjonariusze policji z East Windsor w stanie Connecticut dostali w czwartek, w Święto Niepodległości, wezwanie od zaniepokojonego właściciela samochodu, w którym wokół bloku silnika owinął się wąż. Policjanci - z pomocą mieszkańców - wyciągnęli gada, który miał około 1,8 metra długości. Zwierzę ma zostać przekazane do organizacji zajmującej się dzikimi zwierzętami. Policja podejrzewa, że był to boa dusiciel, który mógł uciec właścicielowi.

Oglądaj Wideo: East Windsor Police Department Dwumetrowy wąż unieruchomił samochód

8. "Mamy tu łopatę, gdyby królowa zechciała"

Brytyjska królowa pojawiła się na uroczystości z okazji stulecia instytutu botanicznego w Cambridge. Elżbieta II zaskoczyła wszystkich, kiedy chwyciła za łopatę i zasadziła drzewko. Królowa podczas pobytu w Cambridge odwiedziła uniwersyteckie Kolegium Królowych, oficjalnie otworzyła także nowe skrzydło szpitala Royal Papworth.

Oglądaj Wideo: Reuters "Mamy tu łopatę, gdyby królowa zechciała"

9. Melania Trump uwieczniona w rzeźbie

Drewniana rzeźba pierwszej damy Melanii Trump została odsłonięta w jej rodzimym kraju, Słowenii. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z jakości wykonania figurki. - To nie wygląda jak Melania...to jest smerfetka - powiedział jeden z mieszkańców.

Oglądaj Wideo: ENEX Melania Trump uwieczniona na rzeźbie

10. Dziki bawią się w piaskownicy

Wataha ośmiu młodych dzików od dwóch tygodni regularnie widywana jest na wrocławskim osiedlu Poświętne. Jedna z mieszkanek nagrała jak warchlaki - niczym dzieci - bawiły się w piaskownicy na placu zabaw. Urząd miasta zapewnia, że odstrzału nie będzie; zwierzęta mają zostać odłowione.

Oglądaj Wideo: Bernadeta Wasiuta Dziki bawią się w piaskownicy