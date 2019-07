Muzyczne głosowanie w Strasburgu czy psi policjant? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: tvn24

Nowy mieszkaniec komisariatu. Policjanci adoptowali psa

05.07 | Nowy czworonożny funkcjonariusz na komisariacie. To pierwsza w Polsce adopcja psa przez policję. Do komisariatu w Aleksandrowie Łódzkim trafił 2-letni bezdomny pies. Czworonożnego "funkcjonariusza" wybrał sam komendant. Nowym członkiem załogi opiekować się będą policjanci a magistrat zadba o to, żeby pies miał zapewniona opiekę weterynaryjna oraz zawsze pełną miskę.

