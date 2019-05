Hełm pełen kaczuszek czy szalony rajd kamperem? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Nigel Farage oblany koktajlem? Ambulans, który przewoził 200 kilogramów kokainy, a w nim dilerzy przebrani za ratowników? A może dwa niedźwiedzie w samochodzie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Nigel Farage oblany koktajlem. Politycy potępiają incydent

Brytyjska premier, szefowa Partii Konserwatywnej Theresa May oraz były szef rządu z ramienia opozycyjnej Partii Pracy Tony Blair potępili oblanie lidera Partii Brexitu Nigela Farage'a czekoladowym napojem przez jednego z wyborców.

Oglądaj Wideo: APTN, Reuters Nigel Farage oblany koktajlem. Politycy potępiają incydent

2. Karetka przewożąca narkotyki. Dilerzy przebrani za ratowników

Kolumbijscy policjanci zatrzymali ambulans, który miał przewozić prawie 200 kilogramów kokainy. Po przeszukaniu pojazdu okazało się, że w ukrytych przegrodach schowane są pakunki z narkotykami. Dilerzy zadbali o zachowanie pozorów, jeździli przebrani za ratowników, często z fałszywym pacjentem. Tak też wpadli, ich współpracownik był zbyt przytomny, jak na transportowanego do szpitala chorego.

Oglądaj Wideo: ENEX Karetka przewożąca narkotyki. Dilerzy przebrani za ratowników

3. Niezamknięte okna w samochodzie i dwa niedźwiedzie w środku

Mieszkaniec Kentucky, wysiadając z samochodu, nie zamknął okien. Kiedy, wrócił czekała go niespodzianka. W środku siedziały dwa niedźwiedzie. - Mówiłem znajomym, że chcę zobaczyć niedźwiedzia z bliska, chcę go zobaczyć, kiedyś go zobaczę... No i co? Mam za swoje! - skomentował.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Niezamknięte okna w samochodzie i dwa niedźwiedzie w środku

4. Rozbity kamper pędził ulicami, psy skakały przez okna

Kobieta ukradła kamper i niemal od razu go rozbiła. Uciekając przed policją drogami kalifornijskiej San Fernando Valley, uderzając o liczne przeszkody, dokończyła dzieła zniszczenia pojazdu. Przerażone psy, które wiozła, próbowały wyskakiwać w biegu. Szalony rajd skończył się zatrzymaniem kobiety przez policję.

Oglądaj Wideo: 2019 Cable News Network All Right Reserved Rozbity kamper pędził ulicami, psy skakały przez okna

5. Potwierdzone: hełm strażacki mieści dziesięć kaczątek

Strażacy z Littleton w Kolorado (USA) pospieszyli na pomoc kaczuszkom w tarapatach, gdy stadko piskląt wpadło do studzienki kanalizacyjnej. Jeden ze strażaków wszedł do kanału burzowego. We własnym hełmie wydobył całą dziesiątkę kaczątek na powierzchnię, gdzie czekała ich zaniepokojona mama.

Oglądaj Wideo: ENEX Potwierdzone: hełm strażacki mieści dziesięć kaczątek

6. Banksy pokazał swoją nową pracę

Znany na całym świecie artysta Banksy był w Wenecji podczas Biennale Sztuki, ale tamtejsi strażnicy miejscy nie pozwolili mu wystawić pracy, bo nie miał zezwolenia - informują włoskie media, publikując nagranie, jakie zamieścił sam twórca.

Oglądaj Wideo: Reuters Banksy pokazał swoją nową pracę

7. Nietypowe zadanie w amerykańskiej Akademii Marynarki Wojennej

Grupowa wspinaczka na natłuszczony obelisk to zadanie, przed którym stają absolwenci pierwszego roku amerykańskiej Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis w stanie Maryland. Cel to umieszczenie czapki mundurowej na szczycie mierzącego sześć i pół metra obelisku. Przyszłym marynarzom udało się to po godzinie, pięciu minutach i pięciu sekundach.

Oglądaj Wideo: Reuters Nietypowe zadanie w amerykańskiej Akademii Marynarki Wojennej



8. Największe na świecie zawody papierowych samolotów

Zadaniem uczestników zawodów w Salzburgu jest złożenie samolotu ze zwykłej kartki w formacie A4. Do finału dostało się 176 pilotów z 58 krajów, którzy rywalizowali w trzech kategoriach: "najdłuższy czas w powietrzu", "największy pokonany dystans" i "akrobatyka". W tej ostatniej konkurencji na drugim miejscu uplasował się nasz rodak - Tomasz Chodyra.



Oglądaj Wideo: ENEX Największe na świecie zawody papierowych samolotów

9. Miliarder obiecał spłacić kredyty setek studentów

Można powiedzieć, że tegoroczni absolwenci Morehouse College w Atlancie wygrali na loterii. W niedzielę miliarder Robert Smith niespodziewanie obiecał spłacić ich studenckie kredyty. Ich łączna wartość opiewa na kilkanaście milionów dolarów.

Oglądaj Wideo: ENEX Miliarder obiecał spłacić kredyty setek studentów

10. Pierwsze badania białych tygrysich trojaczków

Trzy bengalskie tygrysy od niedawna zamieszkują ZOO w Chile. Przyszły na świat w zeszłym miesiącu. Trojaczki przeszły pierwsze badania weterynaryjne. Ważą ponad 3 kg każdy i cieszą się świetnym zdrowiem. Nie mają jeszcze imion.

Oglądaj Wideo: Reuters Pierwsze badania białych tygrysich trojaczków