Auto w betonie pokonało rywali. Najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl

Video: Reuters TV

Angela Merkel z tabletem rozbawiła unijnych przywódców

10.04 | Theresa May i kilkoro innych unijnych przywódców z wyraźnym rozbawieniem przyjęli coś, co na tablecie tuż przed szczytem pokazała im Angela Merkel. Zagadkowy żart, który niemiecka kanclerz pokazywała, natychmiast stał się przedmiotem spekulacji. Według cytowanego przez amerykański "Washington Post" anonimowego europejskiego dyplomaty, który miał wiedzieć co było na tablecie, Angela Merkel pokazywała na nim Theresie May zdjęcia, jak obie szefowe rządu występowały wcześniej tego dnia przed własnymi parlamentami w podobnych, niebieskich garsonkach.

