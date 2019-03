Negocjacje z koalą czy Tusk o piekle? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Nagranie z wypadku linoskoczków, latające obiekty nad Los Angeles, niedźwiedź mieszkający na lotnisku, tajemnicza eksplozja w śmieciarce, a może ostatni taniec przed aresztowaniem? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Zakradła się do samochodu i nie chciała wyjść. Zobacz negocjacje z koalą

Nieproszony, choć na pozór uroczy intruz wkradł się do samochodu pewnego Australijczyka. Mowa o wyjątkowo upartym koali, który wszedł do pojazdu, gdy kierowca zostawił otwarte drzwi dla swojego psa. Zwierzak za nic nie chciał potem opuścić klimatyzowanego auta.

2. Tusk: miejsca w piekle jest bardzo dużo

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił w lutym o "specjalnym miejscu w piekle" dla osób promujących brexit "bez choćby szkicu planu tego, jak go bezpiecznie przeprowadzić". W czwartek pytany na konferencji, czy to "specjalne miejsce" powinno zostać poszerzone, aby pomieścić brytyjskich parlamentarzystów niepopierających umowy, odparł: - Według papieża, piekło jest jeszcze puste. A więc miejsca jest tam bardzo dużo.

3. Dwa lata po wypadku policja pokazuje, jak runęła "piramida z ludzi"

Nagranie wypadku cyrkowców z grupy Nika Wallendy zostało upublicznione dwa lata po zdarzeniu, w którym poważnie rannych zostało pięcioro z ośmiorga linoskoczków biorących udział w próbie przed pokazem. Policja z Florydy przekazała dziennikarzom amatorski film dokumentujący to zdarzenie.

4. Latające obiekty nad Los Angeles. Kalifornijska policja: to nie inwazja obcych

Latające obiekty pojawiły się nad Los Angeles i przeleciały między wieżowcami. Policja uspokajała mieszkańców miasta, że kometa nie uderzyła w miasto, nie jest to też inwazja obcych. Jak się okazało, nad miastem przelecieli kaskaderzy w specjalnych kombinezonach do szybowania. Do nóg mieli przypięte urządzenia przypominające buty odrzutowe, przez co pozostawiali za sobą łunę. Wszystko na potrzeby nowego filmu.

5. Niedźwiedź Mansur mieszka na lotnisku, jego opiekun to jeden z pilotów

Lubi pomarańcze, owoce granatu, jabłka i oczywiście miód. To niedźwiedź Mansur. Mieszka na lotnisku w Rosji i uwielbia bawić się z jednym z pilotów, który go wychowywał. Ktoś porzucił zwierzaka na lotnisku, gdy miał około dwóch miesięcy i był mniejszy od kota. Teraz to potężne zwierzę.

6. Zamknięto wyspę więzienie na Islas Marias

Meksyk zamknął niesławne więzienie na archipelagu Islas Marias - poinformowała agencja Reutera. Była to jedna z ostatnich na świecie wysp - kolonii karnych, położona na Pacyfiku około 110 kilometrów od wybrzeży kontynentu.

7. Coś wybuchło w śmieciarce. Ranny kierowca

Tajemnicza eksplozja w śmieciarce wywożącej odpady z jednego z osiedli San Jose w Kalifornii. Ranny został kierowca.

8. Taneczny występ tuż przed policyjnym zatrzymaniem

Nietypowe nagranie akcji policji w Los Angeles. Pościg za samochodem i podejrzany, który po tym, jak już się zatrzymał i wysiadł z samochodu, zaczął tańczyć przed policjantami. Oklasków nie było, tylko szczęk kajdanek, trzask drzwi radiowozu i transport do aresztu w blasku policyjnych świateł.

9. "Złapałeś moje dzieci?". Akcja ratunkowa z płonącego budynku

W mieście Des Moines w stanie Iowa matka z trójką dzieci utknęła w płonącym budynku. Policjanci uczestniczący w akcji ratunkowej łapali dzieci, które kobieta wyrzucała z okna, z drugiego piętra. - Złapię je! Rzucaj! - krzyczał jeden z funkcjonariuszy. Całą rodzinę udało się uratować.

10. Za rekordową kwotę sprzedano gołębia wyścigowego

Za rekordową kwotę 1 mln 252 tys. euro sprzedano gołębia wyścigowego o imieniu Armando podczas aukcji w belgijskiej Flandrii. Nabywcą jest obywatel Chin. Media wskazują, że to wydarzenie jest dowodem na światową reputację gołębi pocztowych z Zachodniej Flandrii.

