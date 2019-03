Bohaterska młodzież czy rozżarzony las? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Dramatyczna akcja ratunkowa w kanadyjskim ośrodku narciarskim, 1500 żółwi w walizkach znalezionych przez celników, lawina na autostradzie nagrana przez kamerę zamontowaną w samochodzie, papugi uzależnione od opium, a może łoś na dachu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Ośmiolatek zawisł na wyciągu. Na pomoc ruszyła młodzież

Dramatyczna akcja ratunkowa w kanadyjskim ośrodku narciarskim, niedaleko Vancouver. Przerażony ośmiolatek zawisł na wyciągu krzesełkowym około dziesięciu metrów nad ziemią. Szczęśliwie w pobliżu była grupa nastolatków, którzy wspólnie z dorosłymi obmyślili, jak go uratować.

W nagrodę od kierownictwa ośrodka, młodzież uczestnicząca w akcji dostała darmowy wstęp do obiektu przez cały następny sezon.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Ośmiolatek zawisł na wyciągu. Na pomoc ruszyła młodzież



2. Oklejone taśmą, zapakowane do walizek. Celnicy znaleźli 1500 żółwi

Celnicy ze stolicy Filipin, Manili, odkryli 3 marca ponad 1500 tysiąca żółwi w czterech nieodebranych walizkach, które przyleciały z Hongkongu. Wśród przemycanych gadów znalazły okazy należące do trzech gatunków zaklasyfikowanych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako zagrożone wyginięciem: żółwie gwiaździste, żółwie leśne i żółwie pustynne. Były też żółwie czerwonolice, bardzo popularne zwierzęta domowe na całym świecie.

Za przemyt i nielegalny handel grozi 10 lat więzienia.

Oglądaj Wideo: Reuters Oklejone taśmą, zapakowane do walizek. Celnicy znaleźli 1500 żółwi



3. "Uderzył w nas silny podmuch wiatru, a cały statek przechylił się na bok"

Wszystko wydarzyło się bardzo szybko i bez żadnego ostrzeżenia. Pasażerowie statku wycieczkowego płynącego po wodach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w jednej chwili siedzieli w barze, a za moment nagle poczuli, jak pokład zaczął się przechylać. Początkowe zdziwienie szybko zaczęło przeradzać się w strach. W niedzielę wieczorem w statek wycieczkowy Norwegian Escape uderzył podmuch wiatru o prędkości szacowanej na około 185 kilometrów na godzinę. To odpowiednik wiatru w huraganie trzeciej kategorii.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] "Uderzył w nas silny podmuch wiatru, a cały statek przechylił się na bok"



4. Przedzierają się przez rozżarzony las. Niesamowite nagranie

Na południu Australii szaleją pożary. Strażacy z Melbourne opublikowali nagranie, na którym widać, jak jadą przez płonący las. Mieszkańcy południowej Australii walczą w ostatnim czasie z groźnymi pożarami. Służby szacują, że pali się 25 pożarów w kilkunastu lasach w różnych częściach stanu Wiktoria. Strażacy ewakuowali najbardziej zagrożone tereny. Paliwa żywiołowi dostarczają rekordowe upały i niska wilgotność powietrza.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Przedzierają się przez rozżarzony las. Niesamowite nagranie



5. Miała moc niszczącą dom. Lawina na autostradzie w oku kamery

Shaune Golemon w niedzielne popołudnie jechał autostradą międzystanową nr 70 w Kolorado. Wybierał się z rodziną na narty, na szczyt Copper Mountain w Górach Skalistych. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Rodzina przejeżdżała właśnie w pobliżu kanionu Ten Mile, gdy na auto zeszła lawina. Ten niesamowity moment zarejestrowała kamera zamontowana na desce rozdzielczej samochodu Shaune'a.

Oglądaj Wideo: Facebook / Shaune Golemon Miała moc niszczącą dom. Lawina na autostradzie w oku kamery



6. Uzależnione od opium papugi niszczą uprawy maku

Rolnicy z indyjskiego stanu Madhya Pradesh zmagają się z problemem uzależnionych od opium papug. Ptaki niszczą im uprawy maku, więc za wszelką cenę starają się je przepędzać. Twierdzą, że papugi - wraz z sezonem nieregularnych opadów - mają poważny wpływ na zbiory maku. Dodają, że w walce z ptakami nie pomagają nawet próby odstraszania ich głośnymi dźwiękami, a lokalne władze nie są zbyt pomocne. Podkreślają, że papugi mogą spowodować ogromne straty.

Oglądaj Wideo: Reuters Uzależnione od opium papugi niszczą uprawy maku

7. Maska na twarzy, płetwy na stopach. "Operacja Słomka”

Weekendowy poranek na wschodnim wybrzeżu Australii. W wodzie widać ludzi, którzy snurkują w ciepłej, przejrzystej wodzie. Brzmi jak sielanka, ale nie do końca nią jest. "Operacja Słomka" w jednym z portów w Sydney, grupa kilkudziesięciu ochotników postanowiła oczyścić dno z wszelkiego rodzaju śmieci. Australijczycy zużywają około 10 milionów słomek dziennie. Jak podaje ONZ rocznie do mórz i oceanów trafia kilka milionów ton plastiku.

Oglądaj Wideo: Reuters Maska na twarzy, płetwy na stopach. "Operacja Słomka"



8. Jest nieuleczalnie chory, miał marzenie. "Prezydent Donald Trump do pana"

Jest nieuleczalnie chory, a jednym z jego życzeń był osobisty kontakt z prezydentem Donaldem Trumpem. To marzenie Jaya Barretta, mieszkańca West Haven w Connecticut, postanowiła spełnić jego siostra. Żeby to nagłośnić, wykorzystała media społecznościowe. I Jay się doczekał. - Jesteś mistrzem. Będziesz z tym walczył, prawda? Po prostu trzeba walczyć - powiedział Trump w rozmowie.

Oglądaj Wideo: APTN Jest nieuleczalnie chory, miał marzenie. "Prezydent Donald Trump do pana"

9. "Łoś był na dachu przez 10 minut". Nie wiadomo jak się tam dostał

Na zadaszenie domu w mieście Prince George w Kanadzie wszedł łoś. Świadkowie zdarzenia nie wiedzą jednak, jak zwierzę się tam dostało. Sandeep Pahal 27 lutego nagrała łosia, który wszedł na zadaszenie domu. Na filmie widać, jak zwierzę próbuje zejść na ziemię. Sandeep powiedziała, że pierwszy łosia zobaczył jej mąż Mandeep. Mężczyzna usłyszał odgłosy stąpania po dachu. - Łoś był na dachu przez 10 minut, nie dłużej - relacjonowała. - Potem, dzięki wsparciu się o drzewo, udało mu się zejść - dodała.

Oglądaj Wideo: Reuters "Łoś był na dachu przez 10 minut". Nie wiadomo jak się tam dostał

10. Włoski karnawał, czyli bitwa na pomarańcze

265 ton pomarańczy, czyli szaleńcza bitwa w mieście Ivrea na północy Włoch. Impreza odbywa się co roku na zakończenie karnawału. Tradycja sięga średniowiecza. Mieszkańcy miasteczka i tysiące turystów dzielą się na drużyny i walczą o miano najlepszej w cytrusowej bitwie.

Oglądaj Wideo: Reuters Włoski karnawał czyli bitwa na pomarańcze