"Biegacze" Kima czy "ożywienie" w trumnie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Powrót na wolność uratowanego bielika, gra w bilard premierów Włoch i Wielkiej Brytanii, zamrożone bańki mydlane, "ożywienie" zmarłego, "biegacze" Kim Dzong Una, a może sam przywódca Korei Północnej przyłapany na papierosie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. "Biegacze" Kima znowu w akcji

Kim Dzong Un przybył we wtorek na szczyt w stolicy Wietnamu Hanoi, gdzie spotkał się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. W czasie przejazdów po mieście przywódcy Korei Północnej towarzyszyła eskorta 12 ochroniarzy, którzy równym krokiem biegli obok jego limuzyny. Charakterystyczną eskortę mogliśmy oglądać także podczas zeszłorocznego szczytu obu polityków w Singapurze oraz spotkania przywódców Korei Północnej i Południowej.

2. Niedźwiadek błąkał się samotnie przy drodze

Samotny niedźwiadek błąkał się przy drodze niedaleko miasta Vrbovsko w Chorwacji. Na szczęście zauważyli go przejeżdżający w pobliżu podróżni. Był tak mały, że początkowo przypominał im pluszaka. Okazało się jednak, że to zagubiony, młody niedźwiedź. Zaalarmowali lokalnych łowczych z nadzieją, że uda im się znaleźć jego matkę. Niestety poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Niedźwiadek otrzymał jednak profesjonalną pomoc w ogrodzie zoologicznym w Zagrzebiu. Ma zaledwie półtora miesiąca i waży blisko 2,4 kilograma, pracownicy nazwali go Matija.

3. Wycieńczony nie mógł ustać na nogach. Teraz wrócił na wolność

To naprawdę szczęśliwe zakończenie historii przemarzniętego bielika. Ptak w bardzo złym stanie trafił do ośrodka w Studzionce (województwo podlaskie). Pod troskliwą opieką doszedł do siebie i wrócił na wolność. Bielika znaleziono trzy tygodnie temu przy drodze w okolicy Drohiczyna (województwo podlaskie). Leżał w krzakach i nie poruszał skrzydłami. Podczas spaceru natrafił na niego jeden z mieszkańców i wezwał pomoc.

4. Lekcja gry w bilard. Premier Conte pokazuje i objaśnia premier May

Theresa May podczas szczytu Unii Europejskiej i Ligi Państw Arabskich została zaproszona na wspólną partyjkę bilarda przez Giuseppe Contiego. Nagranie zmagań brytyjskiej premier szef włoskiego rządu umieścił na Twitterze.

5. Bańki mydlane malowane mrozem

Dwa lata temu zobaczyła na nagraniu zamarzające bańki mydlane, teraz robi je sama. Tanya Stafford podkreśla, że kluczem do sukcesu są odpowiednie warunki atmosferyczne. W bezchmurne, bezwietrzne i mroźne poranki wychodzi przed swój dom, karmi zwierzęta, a potem tworzy swoje dzieła. Aby bańka mydlana mogła zamarznąć, musi być spełnionych kilka warunków. - Pod uwagę trzeba wziąć: temperaturę powietrza, zachmurzenie, a nawet siłę wiatru. Jeśli jest bardzo mroźno, trzeba się ciepło ubrać. No i zacząć wcześnie rano, o wschodzie słońca, licząc na to, że mydlana bańka zamarznie, tworząc piękną, lodową kulę - opowiada Tanya Stafford.

6. Kim Dzong Un przyłapany na papierosie

Przywódca Korei Północnej został przyłapany przez kamerę japońskiej telewizji, gdy palił papierosa na jednej ze stacji kolejowych w Chinach, na której zatrzymał się w drodze na szczyt w Wietnamie. W środę Kim Dzong Un spotka się tam z Donaldem Trumpem.

7. Lód wyszedł na drogę. Huraganowy wiatr wypchnął go z jeziora

Na podróżujących przez miejscowość Fort Erie, obok jeziora Erie, czeka nie lada utrudnienie. Pod wpływem stałego, silnego wiatru kra nawarstwia się i zsuwa na brzeg. W niektórych miejscach utworzyły się wysokie hałdy. Wchodzące na ląd zwały lodu blokują chodniki i niektóre ulice. Z powodu zagrożenia "wędrującymi" bryłami lodu lokalna policja zamknęła między innymi nabrzeżny parking dla samochodów.

8. "Urodził się z twarzą Kim Dzong Una". Został deportowany

Władze Wietnamu deportowały w poniedziałek z kraju pochodzącego z Australii Howarda X, słynnego sobowtóra Kim Dzong Una. Komik musiał opuścić kraj na dzień przed pojawieniem się w Hanoi prawdziwego lidera Korei Północnej, który spotka się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

9. "Jesteś w ciąży? To na pewno moje dziecko?". Marokańska podróż książęcej pary

Książę i księżna Sussex przebywają z oficjalną wizytą w Maroku. Harry i Meghan odwiedzili w tym afrykańskim kraju między innymi ośrodek prowadzony przez organizację pozarządową Education for All, która troszczy się o edukację szkolną dziewczynek.

10. Pastor Lukau "ożywia" człowieka

"Cudowne wskrzeszenie" zostało nagrane, było nawet na żywo transmitowane w sieci. Potem pojawiły się pozwy i fala krytyki. Pastor Alph Lukau, założyciel kościoła Alleluia Ministries International w RPA, "ożywił" człowieka w bardzo nieprzypadkowym momencie. Wydarzyło się to w trakcie ceremonii, na którą przybyło wielu jego sympatyków.

