Sejmowe potyczki czy fryzura na szczyt? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Premier Mateusz Morawiecki i jego zakupy, bliskie spotkanie naukowców z orką, narciarz, którego koledzy uratowali spod lawiny, pokazy świateł podczas Święta Lampionów czy może plaga dzików w Hongkongu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Wymiana zdań między Tyszką a Jakim rozbawiła posłów w Sejmie

Sejm odrzucił w środę wieczorem wniosek posłów klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przed głosowaniem odbyła się kilkudziesięciominutowa debata. W jej trakcie doszło do spięcia między wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim a wicemarszałkiem Sejmu Stanisławem Tyszką.

Oglądaj Wideo: tvn24 Sejm: dyskusja Patryka Jakiego i Stanisława Tyszki

2. Fryzura na Trumpa lub Kima. Specjalna oferta przed szczytem

- Cieszę się z nowej fryzury. Ludzie będą mówili, że wyglądam jak przywódca Korei Północnej - powiedział dziewięciolatek, który skorzystał ze specjalnej oferty przygotowanej specjalnie z okazji szczytu Kim-Trump, do którego dojdzie pod koniec lutego. Zakład fryzjerski oferuje darmowe strzyżenie i koloryzację, pod warunkiem, że nowa fryzura będzie inspirowana przywódcami oby krajów.

Oglądaj Wideo: Reuters Fryzura na Trumpa lub Kima. Specjalna oferta przed szczytem w Hanoi

3. "Poproszę cztery jagodzianki". Premier na zakupach

Premier w drodze. Mimo, że formalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, to Mateusz Morawiecki wsiadł do autokaru i ruszył w objazd po kraju. Szef rządu zrobił sobie przerwę między innymi na stacji paliw, zajrzał także do cukierni i kwiaciarni.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Poproszę cztery jagodzianki". Premier na zakupach

4. Papież ucałował dłoń ofiary księdza pedofila

To jest krok, na który czekałem praktycznie całe życie. Było widać smutek na twarzy papieża - powiedział Marek Lisiński, ofiara księdza pedofila i prezes Fundacji "Nie lękajcie się", któremu papież Franciszek ucałował dłoń.

Oglądaj Wideo: tvn24 / OKO.PRESS / PIOTR WIELGUS Papież z nim porozmawiał i ucałował jego dłoń. "Obiecał", że zapozna się z raportem

5. Bliskie spotkanie naukowców z orką na Antarktyce

Naukowcy badali na Antarktyce miejsca, gdzie zwykle żerują orki. Wtedy do jednej z kamer podpłynął ten przyjaźnie nastawiony morski ssak. Najwidoczniej orka chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Prowadząca badania, doktor Regina Eisert użyła kamery na wysięgniku, a sama stała na brzegu. Kiedy do obiektywu podpłynęła orka, naukowiec widziała wszystko z bezpiecznej odległości. Badania prowadzone na biegunie południowym mają pomóc w poznaniu zwyczajów morskich ssaków.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Bliskie spotkanie naukowców z orką na Antarktyce

6. Narciarz uratowany spod lawiny

Grupa narciarzy jeździła poza trasami w górach koło Salt Lake City w stanie Utah. W pewnym momencie jeden z nich przewrócił się i wywołał lawinę. Potężne masy śniegu porwały go 60 metrów w dół zbocza. Został zakopany pod twardym jak beton śniegiem. Na szczęście koledzy odnaleźli go i odkopali, zanim się udusił.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Narciarz uratowany spod lawiny

7. Manaty utknęły w błocie, groziła im śmierć. Dwie doby walki o ocalenie

W wysychającym zbiorniku w Aguachica w Kolumbii utknęły cztery manaty. Na pomoc wodnym ssakom z gatunku zagrożonego wyginięciem ruszyli mieszkańcy. Akcja ratunkowa trwała ponad dwie doby. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców Aguachica w Kolumbii udało się uratować cztery manaty - trzy samice i samca.

Oglądaj Wideo: ENEX Manaty utknęły w błocie, groziła im śmierć. Dwie doby walki o ocalenie

8. Coraz więcej skarg mieszkańców Hongkongu na rosnącą liczbę dzików

Mieszkańcy gęsto zaludnionych terenów miejskich Hongkongu próbują znaleźć sposób na to, jak poradzić sobie ze zwiększającą się populacją dzików. W ciągu czterech lat w Hongkongu ponad dwukrotnie wzrosła liczba skarg na incydenty z tymi zwierzętami. Coraz częściej można je spotkać na drogach, w parkach, na osiedlach, a nawet w centrach handlowych i na lotniskach. Władze chcą przeprowadzić sterylizację zwierząt, aby zmniejszyć ich populację.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Coraz więcej skarg mieszkańców Hongkongu na rosnącą liczbę dzików

9. Święto Lampionów. Olśniewające pokazy świateł

Chińczycy rozpoczynają tradycyjny Festiwal Lampionów. Słynna impreza odbywa się co roku i jest ważnym wydarzeniem kulturalnym w chińskim kalendarzu. Festiwal lampionów to ważne wydarzenie kulturalne w Państwie Środka. Chiński Nowy Rok trwa 15 dni, a uroczystością kończącą jest właśnie Festiwal Lampionów, zwany też Świętem Latarni. Obchodzi się je, kiedy księżyc osiąga fazę pełni. Święto przypada zazwyczaj na koniec lutego lub początek marca. Istnieje wiele legend z nim związanych. W dawnych czasach wierzono, że w Święto Lampionów nadprzyrodzone istoty przynoszą ludziom światło. Dziś to przede wszystkim tradycja.

Oglądaj Wideo: Reuters Święto Lampionów. Olśniewające pokazy świateł

10. Trump podpisał dokument ws. utworzenia sił kosmicznych

Prezydent Donald Trump podpisał we wtorek rozporządzenie (Directive 4), które otwiera perspektywę powołania do życia nowego rodzaju wojsk - sił kosmicznych USA. Nowy rodzaj wojsk miałby powstać w ramach i pod egidą amerykańskich sił powietrznych (Air Force).

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Right Reserved] Trump podpisał dokument ws. utworzenia sił kosmicznych