Ratunek szczeniaka czy pancernik w kulce? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia

Wybuch transformatora, który rozświetlił niebo nad Nowym Jorkiem czy pierwsze kroki małego pancernika? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. "Myślałem, że UFO trafiło w Con Edison"

Niebo w Nowym Jorku rozświetliło się w czwartek wieczorem niebieską poświatą. Spektakularne zjawisko wywołał wybuch transformatora w Astorii, czyli części nowojorskiego okręgu Queens. Wybuch nastąpił około godziny 21. czasu lokalnego. Jak stwierdził Bob McGee, rzecznik firmy energetycznej Con Edison, do której należy transformator, przyczyną eksplozji i pożaru był prawdopodobnie tak zwany łuk elektryczny. Jest to ciągłe wyładowanie elektryczne, do którego najczęściej dochodzi na skutek zwarć.

Oglądaj Wideo: Reuters/APTN "Myślałem, że UFO trafiło w Con Edison"

2. Słodycz w kulce

Maluch, który niedawno przeszedł badania weterynaryjne w berlińskim ogrodzie zoologicznym ma na imię Nepomuk, waży pół kilograma i rozwija się podręcznikowo. Dumna mama Marta dogląda potomka na okrągło. Na razie bolita (inaczej pancernik kulowaty) woli spędzać większość czasu w formie kulki, z dala od spojrzeń gości. Z czasem zyska nieco pewności siebie i zacznie chodzić coraz więcej.

Oglądaj Wideo: Tierpark Berlin Słodycz w kulce

3. Policjant ratuje szczeniaka z skrawku lodu na środku jeziora

Wyjątkowa akcja ratunkowa na jeziorze Wan na wschodzie Turcji. Policyjny nurek wskoczył do lodowatej wody by ratować szczenię. Suczka utknęła na skrawku lodu daleko od brzegu. Szczęśliwie, akcja zakończyła się sukcesem. Wyziębione i wyczerpane zwierzę trafiło do kliniki weterynaryjnej. Tam powoli dochodzi do siebie.

Oglądaj Wideo: Reuters Policjant ratuje szczeniaka z tafli lodu na środku jeziora

4. Potężna eksplozja w Sun Prairie. Fragmenty domu w powietrzu

Na opublikowanym nagraniu potężnej eksplozji w mieście Sun Prairie w Stanach Zjednoczonych widać, jak siła wybuchu rozrywa jeden ze stojących na przedmieściach budynków, a jego fragmenty wyrzucane są z olbrzymią siłą w powietrze. Jak ustalono w trakcie śledztwa, wybuch spowodowali pracujący na miejscu robotnicy, którzy uszkodzili rurę z gazem.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Potężna eksplozja w Sun Prairie. Fragmenty domu w powietrzu

5. "Wciąż wierzysz w Mikołaja?". Kontrowersje wokół rozmowy Trumpa z siedmiolatką

Amerykańska para prezydencka - zgodnie z tradycją - w wigilijny wieczór w Białym Domu rozmawiała telefonicznie z dziećmi z całego kraju. W trakcie jednej z rozmów Donald Trump wyraził zdziwienie, że jego siedmioletnia rozmówczyni wciąż wierzy w Świętego Mikołaja, co sprowadziło na prezydenta falę krytyki.

Oglądaj Wideo: APTN "Wciąż wierzysz w Mikołaja?". Kontrowersje wokół rozmowy Trumpa z siedmiolatką

6. "W tym roku więcej baranów". Największa szopka Europy

Robi wrażenie już od wejścia: 30 metrów głębokości, 16 metrów wysokości, kilkadziesiąt figurek. - Szukałem po księgach rekordów Guinnessa, sprawdzałem czy jest największy: tak, to jest największy w Europie żłóbek budowany w kościele z elementami ruchomymi - przekonuje ojciec Leonard Bielecki, franciszkanin. Bożonarodzeniowa instalacja mieści się w kościele przy placu Bernardyńskim w Poznaniu.



Oglądaj Wideo: TVN 24 "W tym roku więcej baranów". Największa szopka Europy

7. W Alpach lawina przysypała dwunastoletniego narciarza

Dwunastoletni chłopiec został odnaleziony żywy i bez poważnych obrażeń po tym, jak w środę we francuskiej części Alp został zasypany przez schodzącą lawinę. Francuska policja z miasta Bourg Saint-Maurice poinformowała, że chłopiec jeździł ze swoją rodziną poza wyznaczonymi trasami w okolicach kurortu narciarskiego La Plange na południu Francji. Po 40 minutach od zejścia lawiny pies tropiący odnalazł chłopca pod zwałami śniegu. Utrudnieniem w poszukiwaniach był brak przy kombinezonie narciarza nadajnika wskazującego lokalizację.

Oglądaj Wideo: APTN W Alpach lawina przysypała dwunastoletniego narciarza

8. Pościg na wodzie i w powietrzu zakończony sukcesem

Pościg na wodzie i w powietrzu zakończony sukcesem. Hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała trzech podejrzanych o przemyt narkotyków u wybrzeży kraju, w pobliżu Malagi. Dwóch Marokańczyków i Hiszpan nie zatrzymali się do kontroli i uciekali przed policjantami na pokładzie motorówki. Dopiero kiedy nad ich głowami pojawił się helikopter, a łódź została staranowana, zawrócili do brzegu. Tam próbowali jeszcze uciekać jednak funkcjonariusze, którzy wylądowali na plaży skutecznie odcięli im drogę. Jak poinformowała policja, w wyniku przeprowadzonego po zatrzymaniu przeszukania na pokładzie łodzi przemytników znaleziono ładunek haszyszu.

Oglądaj Wideo: AP Pościg na wodzie i w powietrzu zakończony sukcesem

9. "To była długa podróż". Świąteczne życzenia ambasady w Izraelu

Ambasada Polski w Tel Awiwie z okazji świąt Bożego Narodzenia nagrała krótkie wideo z życzeniami dla Izraela. Pracownicy placówki, na czele z ambasadorem Markiem Magierowskim, z przymrużeniem oka opowiedzieli na nim krótką historię narodzin Jezusa Chrystusa.

Oglądaj Wideo: Ambasada Polski w Izraelu/Twitter - @PLinIsrael "To była długa podróż". Świąteczne życzenia ambasady w Izraelu

10. Poseł wszedł na mównicę i milczał. Wicemarszałek: pajacować to może pan gdzie indziej

Burzliwa dyskusja w Sejmie nad projektem ustawy w sprawie cen energii. Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz wszedł na mównicę i przez kilkanaście sekund milczał. - Panie pośle, pajacować to może pan, gdzie indziej, a nie w Sejmie - zwrócił mu uwagę wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS), a to spotkało się z reakcją posła. Uspokajała go szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Oglądaj Wideo: tvn24 Poseł wszedł na mównicę i milczał. Wicemarszałek: pajacować to może pan gdzie indziej

Źródło: tvn24