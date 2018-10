Dziewczynka z balonikiem czy sprytny niedźwiedź? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Rosjanin postanowił sprawdzić, czy zimne wody w okolicach Grenlandii nadają się do uprawiania wakeboardingu. Zlatan Ibrahimovic spotkał się z chłopcami uratowanymi z jaskini w Tajlandii. Dynie w Minnesocie mają po 680 kilogramów. Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Na początku października obraz "Dziewczynka z balonikiem" autorstwa Banksy'ego uległ samozniszczeniu tuż po tym, jak został sprzedany na aukcji w Londynie za ponad milion funtów. Brytyjski dziennik "The Guardian" nazwał to wydarzenie jednym z najbardziej zuchwałych wybryków w historii sztuki. Artysta opublikował w internecie film, na którym pokazał, w jaki sposób przygotował specjalną ramę, która poszatkowała większą część obrazu na cienkie paski. Z komentarza, jakim opatrzył nagranie, wynika, że zamierzał pociąć całe dzieło. Mechanizm w ramie najwyraźniej się zaciął. "Na próbach działało za każdym razem..." - napisał Banksy.

Choć zamiast dłoni ma łapy, bez problemu poradził sobie z drzwiami do samochodu. Mowa o sprytnym niedźwiedziu ze stanu Kolorado. W miejscowości Boulder na północy stanu, rozpoczął się sezon burz śnieżnych. Podczas jednej z nich niedźwiedź trafił na zasypaną furgonetkę. Zaciekawione zwierzę kilkukrotnie otworzyło drzwi i przechadzało się po wnętrzu samochodu.

Rosjanin Nikita Martianow postanowił sprawdzić, jak wody w okolicach Grenlandii sprawdzą się jako miejsce do uprawiania jego ulubionego sportu. Wakeboarding w warunkach zimowych, pośród kry i przy lodowatym wietrze, okazał się kłopotliwy, ale wypadł spektakularnie.

Chłopcy z drużyny piłkarskiej Dzikie Dziki z Tajlandii, którzy spędzili ponad dwa tygodnie uwięzieni w jaskini, odwiedzili popularny program telewizyjny Ellen Degeneres. Prowadząca show pytała chłopców o ich plany i piłkarza, którego podziwiają. - To Zlatan? - dopytywała. Kiedy potwierdzili, powiedziała: "wychodź, Zlatan". Chłopcy nie kryli zaskoczenia.

W Stillwater w Minnesocie co roku odbywa się Festiwal Żniw, którego głównym motywem jest dynia. Okoliczni rolnicy, którzy zajmują się jej uprawą, zjechali na festiwal z dorodnymi okazami. Ich średnia waga wynosi około 680 kilogramów.

Kert Osbern próbuje pobić swój rekord sprzed 19 lat i przejechać całą Amerykę na tylnym kole roweru. 49-latek rozpoczął podróż w Kalifornii. Ma do pokonania ponad cztery i pół tysiąca kilometrów. Trasę ma zamiar przejechać w 45 dni. Przed podmuchami wiatru i deszczem chroni go "garaż" z tworzywa sztucznego. Jedno z przesłań, z jakim jedzie przez Amerykę, to apel do młodych ludzi, by odłożyli smartfony i zaczęli uprawiać sport.



Można sobie wyobrazić przerażenie pracowników banku w chińskim Nanningu, gdy nagle z sufitu spadł na nich wielki wąż. Trudno w to uwierzyć, ale to już drugi taki przypadek w ostatnim roku.

Priscilla Chan, żona Marka Zuckerberga, w telewizyjnym wywiadzie dla CNN wspomina ich pierwszą randkę. Poznali się podczas imprezy w trakcie studiów na Harvardzie, zorganizowanej dla Marka przez kolegów, którzy obawiali się, że wkrótce wyleci on z uczelni. Tydzień później pili gorącą czekoladę w kawiarni. Powiedziała mu, żeby wracał do domu pisać pracę zaliczeniową, bo inaczej nic w życiu nie osiągnie.

Ma rozmiary Hiszpanii, a poza tym "śpiewa" w sposób, jaki może zafundować słuchaczowi koszmary. To Lodowiec Szelfowy Rossa, któremu ostatnio przyjrzeli się badacze. Nagrali oni dźwięki, które wydawał pod wpływem niewielkiego wstrząsu sejsmicznego wygenerowanego przez wiatr.

Władimir Putin zabrał na przejażdżkę prezydenta Egiptu. Politycy wsiedli do nowego aurusa - samochodu rosyjskiej produkcji. Prezentacja odbyła się na torze Formuły 1 w Soczi, gdzie odbywały się rozmowy przywódców obu państw.

