Tańcząca premier czy koń w barze? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Chłopiec, który wrzucił do niszczarki tysiąc dolarów. Kontrolowana kraksa śmigłowca. Złoty tydzień w Chinach, a może koń, który wpadł do baru? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl 1. Dwulatek wrzucił tysiąc dolarów do niszczarki 2. Roztańczona Theresa May 3. Kontrolowana kraksa. Śmigłowiec prawie rozbił się przy lądowaniu 4. Niedźwiadki utknęły w koszu na śmieci. Pomogli strażacy 5. Do rozgonienia tłumu użyli... śmigłowca. Kontrowersyjna akcja policji w Pensylwanii 6. "Złoty tydzień" w Chinach. Zjawiskowe iluminacje z okazji święta narodowego 7. Koń wpadł do baru. Goście uciekali w popłochu 8. Samolot lądował na wodzie. Armia USA pokazała nagranie 9. Tak prezydent Duda cieszył się ze zwycięstwa siatkarzy 10. Ćwiczenia ukraińskiego wojska Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 0% 1. Dwulatek wrzucił tysiąc dolarów do niszczarki 0% 40% 2. Roztańczona Theresa May 40% 0% 3. Kontrolowana kraksa. Śmigłowiec prawie rozbił się przy lądowaniu 0% 60% 4. Niedźwiadki utknęły w koszu na śmieci. Pomogli strażacy 60% 0% 5. Do rozgonienia tłumu użyli... śmigłowca. Kontrowersyjna akcja policji w Pensylwanii 0% 0% 6. "Złoty tydzień" w Chinach. Zjawiskowe iluminacje z okazji święta narodowego 0% 0% 7. Koń wpadł do baru. Goście uciekali w popłochu 0% 0% 8. Samolot lądował na wodzie. Armia USA pokazała nagranie 0% 0% 9. Tak prezydent Duda cieszył się ze zwycięstwa siatkarzy 0% 0% 10. Ćwiczenia ukraińskiego wojska 0% Oddanych głosów: 5 zobacz wyniki

1. Dwulatek wrzucił tysiąc dolarów do niszczarki

Ben i Jackee z Utah to prawdziwi fani futbolu amerykańskiego. By zdobyć bilet na cały sezon rozgrywek, najpierw się zapożyczyli, a potem przez ponad rok oszczędzali, by zwrócić pieniądze. Trzymane przez nich w domu 1000 dolarów w gotówce nagle się rozpłynęło. Po gorączkowych poszukiwaniach w końcu się odnalazło - podarte w drobny mak. Okazało się, że ich dwuletni synek wrzucił banknoty do niszczarki. Na szczęście małżeństwo wciąż ma szanse na odzyskanie pieniędzy. Musi jedynie wysłać specjalny wniosek do Mennicy USA.

Oglądaj Wideo: ENEX Dwulatek wrzucił tysiąc dolarów do niszczarki

2. Roztańczona Theresa May

Szefowa brytyjskiego rządu w środę występowała na konwencji programowej Partii Konserwatywnej w Birmingham. Theresie May wyraźnie dopisywał humor - na scenę weszła tanecznym krokiem i szeroko uśmiechnięta. Stojąc wśród gorących braw ze strony członków swojej partii, jeszcze kilka razy poruszała się w rytm muzyki, nim ostatecznie odezwała się do mikrofonu. To nie pierwszy raz, gdy May zwróciła uwagę swoim tańcem na politycznych spotkaniach - w sierpniu dwukrotnie zdarzyło jej się to podczas podróży do państw afrykańskich.

Oglądaj Wideo: Reuters Roztańczona Theresa May

3. Kontrolowana kraksa. Prawie rozbił się przy lądowaniu

Helikopter ratunkowy zdecydowanie zbyt szybko podchodził do lądowania w górach stanu Nowy Meksyk (USA). Po uderzeniu w ziemię odbił się od podłoża, ale pilot nie stracił panowania nad sterami i wszystko dobrze się skończyło. Zdarzenie sfilmował turysta.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Kontrolowana kraksa. Śmigłowiec prawie rozbił się przy lądowaniu

4. Niedźwiadki utknęły w koszu na śmieci. Pomogli strażacy

Trzy małe niedźwiedzie wybiegające z kosza na śmieci - ten niecodzienny widok zarejestrowali strażacy z doliny Truckee Meadows w północnej Nevadzie (USA). Funkcjonariuszy już w nocy zaniepokoiły hałasy dochodzące z pojemnika. Kiedy wstał dzień, postanowili sprawdzić, co się dzieje. Zauważyli zdenerwowaną niedźwiedzicę kręcącą się w pobliżu. Jak się okazało, ta pilnowała śmietnika, w którym utknęły jej młode. Strażacy pomogli młodym niedźwiedziom w wydostaniu się z pułapki.

Oglądaj Wideo: Reuters Niedźwiadki utknęły w koszu na śmieci. Pomogli strażacy

5. Do rozgonienia tłumu użyli... śmigłowca. Kontrowersyjna akcja policji

Policyjny śmigłowiec przeleciał około dziesięciu metrów nad ziemią ponad głowami setek kibiców futbolu amerykańskiego, którzy przed sobotnim meczem skrzyknęli się na masowe grillowanie w okolicach stadionu Beaver Stadium w Pensylwanii (USA). Niektórzy byli agresywni i nie reagowali na polecenia funkcjonariuszy na koniach. Dlatego do akcji wysłano helikopter, który przeleciał tak nisko, że podmuch powietrza poprzewracał namioty, grille i ludzi. Jedna osoba została ranna. Policja twierdzi, że pilot - widząc tumany kurzu i unoszące się nad ziemią namioty - skorygował wysokość lotu, żeby nie narażać ludzi na większe niebezpieczeństwo.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Do rozgonienia tłumu użyli... śmigłowca. Kontrowersyjna akcja policji w Pensylwanii

6. "Złoty tydzień" w Chinach. Zjawiskowe iluminacje z okazji święta narodowego

Tak w dniu narodowego święta prezentował się Chiński Mur. Władze zadbały o to, żeby kolorami zabłysły także inne najbardziej znane zabytkowe miejsca. Zjawiskowe iluminacje przyciągają tysiące mieszkańców i turystów. Również w Pekinie - między innymi na Placu Tiananmen. Tematem przewodnim świetlnych projekcji jest hasło: "Kocham Chiny". Uroczystości i pokazy potrwają siedem dni, a okres ten nazywany jest w Chinach "Złotym Tygodniem".

Oglądaj Wideo: Reuters "Złoty tydzień" w Chinach. Zjawiskowe iluminacje z okazji święta narodowego

7. Koń wpadł do baru. Goście uciekali w popłochu

Młody koń wyścigowy uciekł ze stajni niedaleko Paryża. Ponoć nie była to jego pierwsza taka wycieczka, lecz ta zakończyła się w barze. Goście uciekali w popłochu przed rozpędzonym zwierzęciem, które wpadło do środka i wierzgając nogami, rozrzucało krzesła i stoliki. Nikt nie został ranny. Właścicielka baru Stephane Jasmin powiedziała, że pięć minut wcześniej dużo ludzi opuściło kawiarnię, by zdążyć na poranny pociąg. W chwili, w której koń wbiegł do lokalu, było tam tylko siedmiu klientów.

Oglądaj Wideo: Reuters Koń wpadł do baru. Goście uciekali w popłochu

8. Samolot lądował na wodzie. Armia pokazała nagranie

Amerykańska marynarka udostępniła nagranie z akcji ratunkowej po awaryjnym wodowaniu samolotu na lagunie w Mikronezji. Jeden z biorących udział w akcji żołnierzy USA relacjonował, że jeszcze przed wodowaniem zauważył, że samolot "był o wiele za nisko". - Natychmiast rzuciliśmy się do łodzi i popłynęliśmy w jego kierunku - powiedział John Monahan. - Samolot lekko przechylał się do tyłu, wiedzieliśmy, ze gdy do środka wleje się za dużo wody, może zatonąć - dodał. Dzięki sprawnej pomocy udało się uratować wszystkie osoby na pokładzie.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Samolot lądował na wodzie. Armia USA pokazała nagranie

9. Tak prezydent Duda cieszył się ze zwycięstwa siatkarzy

Prezydent Andrzej Duda triumf Biało-Czerwonych oglądał w Domu Sołeckim w Masłomiący w Małopolsce i jak widać było na nagraniu, nie krył swoich sportowych emocji. Polscy siatkarze drugi raz z rzędu zostali mistrzami świata. Tak jak cztery lata temu, tak i teraz w finale pokonali Brazylię 3:0. Dodatkowo Bartosz Kurek został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.

Oglądaj Wideo: tvn24 Tak prezydent Duda cieszył się ze zwycięstwa siatkarzy

10. Ćwiczenia ukraińskiego wojska

Ukraina zbuduje na wybrzeżu Morza Azowskiego bazę marynarki wojennej i będzie nadal wzmacniać w tym rejonie swoje siły zbrojne - poinformowała agencja Reutera, powołując się na szefa sztabu sił zbrojnych Ukrainy Wiktora Mużenkę.

Oglądaj Wideo: Reuters Ćwiczenia ukraińskiego wojska