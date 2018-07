Amstaff w tramwaju czy "chcesz po łbie" w Sejmie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Film z akcji na Broad Peak, gdzie dzięki dronowi odnaleziony został zaginionyo wspinacz. Amerykański samolot transportowy C-5 Galaxy. Ostra wymiana zdań podczas przesłuchania przed komisją ws. Amber Gold. A może złodziej wyskakujący z samochodu w trakcie pościgu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Ostra wymiana zdań między posłem niezrzeszonym Januszem Sanockim i Robertem Kropiwnickim z PO na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Po dziesięciogodzinnej burzliwej debacie komisja poparła w piątek w nocy przyjęcie projektu PiS nowelizującego ustawy o SN, KRS, sądach i prokuraturze. Zarekomendowała kilkadziesiąt poprawek do projektu.

W czwartek spory amstaff był sprawcą porannego poruszenia w poznańskim tramwaju. - Jechałem akurat do pracy, naglę patrzę: o, pasażer na gapę. Był bardzo przyjazny - mówi Michał, który nagrał psa na pokładzie szesnastki. I chociaż zwierzę merdało ogonem i nie zrobiło nikomu krzywdy, podróż zakończyło w radiowozie straży miejskiej.

- Osiem lat waszych rządów skończyło się dziesiątkami postępowań prokuratorskich - Paweł Grabowski z Kukiz'15 krytykował posłów Platformy Obywatelskiej. W czasie jego wystąpienia kilkakrotnie słychać było z sali sejmowej głośne okrzyki sprzeciwu członków PO, co zmusiło do interwencji prowadzącego obrady wicemarszałka Stanisława Tyszkę: "pośle Kierwiński, jak pan chce iść na bazar, to zapraszam. A teraz spokój". - Pan poseł Marchewka jest dzisiaj w szale jakimś, pan Nitras pokrzykuje, pan Kierwiński jakiś nabuzowany, wyluzujcie, spokojnie - apelował Tyszka.

Dzięki spostrzegawczości kucharza wyprawy i dronowi polskich wspinaczy Bartka i Andrzeja Bargielów udało się uratować w Himalajach rannego Brytyjczyka. Polacy udostępnili telewizji Travel Channel film z drona z akcji ratunkowej.

Środowe przesłuchanie Jacka Rostowskiego przed sejmową komisją śledczą do spraw Amber Gold obfitowało w utarczki słowne pomiędzy byłym ministrem finansów w rządzie PO-PSL i przewodniczącą komisji Małgorzatą Wassermann.

W tym roku, w 21. edycji Festiwalu Malowania Ciała wzięło udział co najmniej trzysta zespołów artystycznych z ponad pięćdziesięciu krajów. Wszystko po to, by stworzyć niezapomniane kreacje, które zaskoczą odwiedzających, a czasem też ich rozśmieszą. Impreza odbyła się w Klagenfurcie w Austrii.

Maszerując wzdłuż żołnierzy gwardii honorowej Donald Trump wyprzedził Elżbietę II i szedł przed nią. Gdy zorientował się i stanął w miejscu, zrobił to w taki sposób, że królowa nie była pewna, z której strony może go wyminąć. Nagrania ze zdarzenia wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

"Centralna pokrywa naścienna, latryna w przedziale transportowym" - taki niepozorny kawałek wyprofilowanego plastiku o wymiarach metr na metr kosztował wojsko USA dziesięć tysięcy dolarów za sztukę. Chodzi o część zamienną do największego amerykańskiego samolotu transportowego C-5 Galaxy. Fragment toalety wywołał aferę, która sięgnęła nawet Kongresu w Waszyngtonie i może przyśpieszyć wielką rewolucję w wojsku USA.

Filmowy pościg w pobliżu Atlanty, w stanie Georgia. Mężczyzna najpierw okradł sklep, następnie wskoczył do samochodu i zaczął uciekać. Kiedy zauważył, że dogania go policja, wysiadł zza kółka rozpędzonego auta, chcąc wymknąć się obławie pieszo. Samochód jeszcze przez chwilę jechał sam, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu i wpadł na pobocze. Zdarzenie nagrała kamera policyjnego samochodu. Nikt nie został ranny a mężczyznę zatrzymano kilkadziesiąt metrów dalej. Z porzuconego pojazdu odzyskano skradzione ze sklepu przedmioty, wśród nich alkohol, kilka steków i hot-dogi.

Wszystkie bramki pierwszej połowy finału piłkarskich mistrzostw świata Francja-Chorwacja w komentarzu Tomasza Zimocha.

