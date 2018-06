Premier z mopem, kawa z Kimem czy uczynny policjant? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia

Skok z mostu w przepaść, piłka na meczu lądująca w kubku z piwem, premier Holandii sprzątający rozlaną kawę, a może policyjny pościg za transporterem opancerzonym? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Z chińskiego mostu prosto w przepaść. Nowa atrakcja dla fanów bungee Premier Holandii rozlał kawę. Chwycił za mopa i posprzątał Uczynny policjant. Wziął staruszka na plecy Kim Dzong Un uśmiecha się z latte Zawodnik wybija, piłka ląduje w kubku z piwem Policyjny pościg za transporterem opancerzonym Roztańczony agent FBI przypadkiem postrzelił jedną osobę Miejsce parkingowe dla konia pod parlamentem Ucieczka schwytanego aligatora Wiosenne manewry leopardów Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 5% Z chińskiego mostu prosto w przepaść. Nowa atrakcja dla fanów bungee 5% 19% Premier Holandii rozlał kawę. Chwycił za mopa i posprzątał 19% 66% Uczynny policjant. Wziął staruszka na plecy 66% 5% Kim Dzong Un uśmiecha się z latte 5% 0% Zawodnik wybija, piłka ląduje w kubku z piwem 0% 0% Policyjny pościg za transporterem opancerzonym 0% 0% Roztańczony agent FBI przypadkiem postrzelił jedną osobę 0% 0% Miejsce parkingowe dla konia pod parlamentem 0% 5% Ucieczka schwytanego aligatora 5% 0% Wiosenne manewry leopardów 0% Oddanych głosów: 21 zobacz wyniki

1. Z chińskiego mostu prosto w przepaść. Nowa atrakcja

To będzie najwyżej na świecie położony punkt do skoków bungee - skakać będzie można z wysokości ponad ćwierć kilometra. Taką atrakcję przygotowuje obsługa Szklanego Mostu w Zhangjiajie, w południowo-wschodnich Chinach. Oto jak wyglądają testy i przygotowania do zaplanowanego na sierpień otwarcia.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Z chińskiego mostu prosto w przepaść. Nowa atrakcja dla fanów bungee

2. Premier Holandii rozlał kawę. Chwycił za mopa i posprzątał

Chwila nieuwagi i kawa premiera Holandii Marka Ruttego wylądowała na podłodze. Szef rządu wchodził właśnie do budynku parlamentu, a przejście przez bramkę bezpieczeństwa z kubkiem w dłoni okazało się kłopotliwe. Nie czekając na pomoc, postanowił po sobie posprzątać. Premierowi gorąco kibicowały sprzątaczki, które natychmiast pospieszyły instrukcjami, gdy mop zaczął sprawiać kłopoty.

Oglądaj Wideo: NOS News/Reuters Premier Holandii rozlał kawę. Chwycił za mopa i posprzątał

3. Uczynny policjant. Wziął staruszka na plecy

Do niecodziennej sytuacji doszło w mieście Mianyang w prowincji Syczuan w środkowo-zachodnich Chinach. Staruszek podpierający się dwoma laskami wszedł na przejście dla pieszych na zielonym świetle. Ze względu na wiek i stan zdrowia poruszał się bardzo powoli. Kiedy był na środku ulicy, światła zmieniły się na zielone dla stojących przed przejściem aut. Mimo to żaden z kierowców nie ruszył, wszyscy cierpliwie czekali, aż przechodzień pokona przejście. W pewnym momencie do staruszka podszedł policjant i zaoferował pomoc. Wziął go na plecy i obaj bezpiecznie opuścili skrzyżowanie.

Oglądaj Wideo: Reuters Uczynny policjant. Wziął staruszka na plecy

4. Kim Dzong Un uśmiecha się z latte

Po spotkaniach przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem kawiarnia "In & Out" w mieście Jeonju w Korei Południowej podaje latte udekorowane ich podobiznami. Właściciel lokalu - Kim Dzong Il, który przypadkowo nazywa się dokładnie jak ojciec Kim Dzong Una - uważa, że po spotkaniach na politycznym szczycie wizerunek północnokoreańskiego przywódcy stał się bardziej miękki - jak jego latte.

Oglądaj Wideo: Reuters Kim Dzong Un uśmiecha się z latte

5. Zawodnik wybija, piłka ląduje w kubku z piwem

Podczas meczu bejsbolowego na stadionie w amerykańskim San Diego piłka po wybiciu przez pałkarza niespodziewanie wpadła do kubka z piwem jednej z fanek siedzącej na trybunach. Takie zdarzenie zarejestrowały kamery. Po entuzjastycznej reakcji tłumu kibiców kobieta musiała wypić piwo - do dna.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Zawodnik wybija, piłka ląduje w kubku z piwem

6. Policyjny pościg za transporterem opancerzonym

Z amerykańskiej bazy Gwardii Narodowej w Blackstone w Wirginii skradziono transporter opancerzony. Złodziej uciekał nim przez dwie godziny z prędkością dochodzącą nawet do 100 km/h. Nie wiadomo, dlaczego ukradł pojazd. Transporter nie był na szczęście uzbrojony. W trakcie pościgu nie doszło też do zderzeń z innymi pojazdami.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Policyjny pościg za transporterem opancerzonym

7. Roztańczony agent FBI postrzelił jedną osobę

Roztańczony agent FBI - po służbie - i jedna osoba ranna w wyniku przypadkowego postrzału. Do takiego zdarzenia doszło w jednym z nocnych klubów w Denver. Całą sytuację sfilmował jeden z gości lokalu. A o szczegółach opowiada dziennikarka telewizji CNN.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Roztańczony agent FBI przypadkiem postrzelił jedną osobę

8. Miejsce parkingowe dla konia pod parlamentem

Rosyjski poseł Mikhail Puchkovskiy z Kamczatki na obrady miejscowego parlamentu będzie dojeżdżać konno. Musi tylko dostać dla niego miejsce parkingowe. - Wydaje mi się, że jazda konno jest dla mnie znacznie wygodniejsza. Wiem, że problemem jest miejsce, w którym będę mógł zostawiać konia pod budynkiem parlamentu. Ale uważam, że zasługuje na własne miejsce tak samo jak zwyczajny mercedes - przyznał poseł.

Oglądaj Wideo: ENEX Miejsce parkingowe dla konia pod parlamentem

9. Ucieczka schwytanego aligatora

Na Florydzie policjanci próbowali załadować do samochodu aligatora schwytanego na podwórku jednego z okolicznych domów. Podczas akcji gad uderzył pyskiem jednego z funkcjonariuszy i powalił go na ziemię. Drugiego uderzył ogonem i zeskoczył z auta. Na szczęście policjantom nic się nie stało i po chwili drapieżnik był z powrotem w aucie.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Ucieczka schwytanego aligatora

10. Wiosenne manewry leopardów

Żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej trenowali przeprawianie się przez Odrę w Krośnie Odrzańskim przy użyciu czołgów typu Leopard 2A4. To jeden z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych manewrów. Operacja wymaga wielomiesięcznych szkoleń i dużych umiejętności. Kierujący czołgiem podczas przeprawy nic nie widzi i musi całkowicie zaufać swojemu dowódcy.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wiosenne manewry leopardów