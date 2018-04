Rozmodlony złodziej wygrał w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając 35 procent waszych głosów. Drugie miejsce zajęła widowiskowa zorza polarna z wynikiem 29 procent głosów. Na trzecim miejscu znalazł się kot, który utknął na słupie - i zdobył 23 procent głosów.

1. Złodziej modlił się przed włamaniem do sklepu w Nowym Jorku

Kamery monitoringu jednego z nowojorskich sklepów z modą włoską zarejestrowały złodzieja, który się do niego włamywał. Na nagraniu widać, jak mężczyzna koncentruje się stojąc przed witryną, dwukrotnie robi znak krzyża, po czym wybija szybę i kradnie 18 sztuk garderoby. Udało mu się uciec, policja nie powinna mieć jednak problemów ze schwytaniem złodzieja, dysponując jego dokładnym wizerunkiem.

2. Bliskie spotkanie z zorzą polarną. Nagranie z "lotu świateł"

Zorzę polarną oglądamy zwykle na zdjęciach zrobionych z poziomu ziemi. Tym razem mamy okazję zobaczyć ją z lotu ptaka, a dokładniej - z pokładu samolotu pasażerskiego. Widok zapiera dech w piersiach.

3. Kot utknął na słupie. Przez trzy dni jego losy śledziły tysiące osób

Właściciele czarno-białego kota o imieniu Gypsy z Phoenix w Arizonie przyznają, że ich pupil bardzo lubi całymi dniami włóczyć się po okolicy i tylko na noc wraca do domu. Ale jego piątkowa wyprawa zakończyła się niefortunnie. Zwierzak wszedł na słup energetyczny i nie potrafił zejść. Lokalna stacja telewizyjna prowadziła transmisję z tego wydarzenia, oglądaną przez tysiące widzów. Perypetie kota oglądali też internauci w mediach społecznościowych. Właściwie nie wiadomo, dlaczego przez trzy dni, do poniedziałku, nie udało się udzielić mu skutecznej pomocy. Gdy w końcu do słupa dotarli strażacy, okazało się że jeden z mieszkańców sam przystąpił do akcji: przyniósł drabinę, wspiął się na słup i zdjął kota. Strażacy podziękowali za pomoc, ale zaapelowali, by takich akcji nie przeprowadzać na własną rękę.

