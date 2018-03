Widowiskowe zderzenie śmigłowców, okręt podwodny przebijający się przez lód, żubr-wędrowniczek z Podlasia, kobieta w samej bieliźnie wjeżdżająca do klubu konno, a może polityczne argumenty siły zamiast siły argumentów lub widowiskowy pościg ulicami Seattle? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Starcie podczas debaty prezydenckiej w Rosji

W niedzielę odbędą się wybory na prezydenta Rosji. Gorąca przedwyborcza atmosfera mocno udzieliła się jednemu z kandydatów. Maksym Surajkin podczas telewizyjnej debaty rzucił się na dziennikarza Maksyma Szewczenkę. Kandydat Komunistów Rosji zaprosił do studia kobietę, która oskarżyła Pawła Grudinina z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej o eksmitowanie jej rodziny. Wtedy Szewczenko, zwolennik Władimira Putina, zażądał, aby Surajkin opuścił studio. To rozwścieczyło kandydata i ruszył stronę dziennikarza. Polityk został powstrzymany przed bójką, a ochrona wyprowadziła go ze studia. To była ostatnia debata przed niedzielnymi wyborami. Bezwzględną przewagę w sondażach ma Władimir Putin.

Bójka podczas debaty prezydenckiej w Rosji

2. Zetknięcie wirników i widowiskowa katastrofa. Ujawniono nagranie

Amerykańskie Narodowe Biuro Bezpieczeństwa Transportu opublikowało nagranie przedstawiające bardzo widowiskowy, ale ostatecznie niegroźny wypadek dwóch policyjnych śmigłowców. Wirniki obu maszyn zetknęły się, eksplodując deszczem odłamków i uszkadzając obie maszyny. Sześć osób zostało rannych, ale na szczęście niegroźnie. Do wypadku doszło w 2012 roku w kalifornijskiej Pasadenie. Wideo opublikowano dopiero teraz.

Zetknięcie wirników i widowiskowa katastrofa. Ujawniono nagranie

3. Rzucił się w kierunku Angeli Merkel. "Niech mi pani pomoże!"

Gdy Angela Merkel opuszczała gmach parlamentu w Berlinie, w jej stronę ruszył biegiem niezidentyfikowany mężczyzna. Powstrzymali go i powalili na ziemię obecni na miejscu policjanci. Mężczyzna miał według świadków krzyczeć: "Pani Merkel, niech mi pani pomoże".

Rzucił się w kierunku Angeli Merkel. "Niech mi pani pomoże!"

4. Przebicie się przez lód atomowego okrętu podwodnego

Po roku przerwy Amerykanie znów ćwiczą przebijanie lodu przy pomocy atomowych okrętów podwodnych. Dodatkowo pierwszy raz w historii towarzyszą im Brytyjczycy. W ramach ćwiczeń ICEX 18 spod lodu na północ od Alaski wyłoniły się dwie amerykańskie jednostki. Przy okazji Amerykanie pierwszy raz pokazali, jak taka operacja wygląda z centrali dowodzenia okrętu podwodnego.

Przebicie się przez lód atomowego okrętu podwodnego

5. Schorowane ciało go nie ograniczało. Niewiarygodne życie Stephena Hawkinga

W wieku 76 lat zmarł światowej sławy brytyjski astrofizyk, profesor Stephen Hawking. Choć większość życia spędził na wózku inwalidzkim z powodu stwardnienia zanikowego bocznego, należał do światowej elity akademickiej. W 2007 roku miał okazję opuścić wózek inwalidzki i na pokładzie specjalnego samolotu doświadczyć stanu nieważkości.

Schorowane ciało nie ograniczało go. Niewiarygodne życie Stephena Hawkinga

6. Widowiskowy pościg ulicami Seattle

Policjanci przez 30 minut ścigali kierowcę czarnej półciężarówki uciekającego ulicami Seattle. Po drodze doszło do kilku kolizji, w wyniku których prawdopodobnie zostało rannych kilku kierowców.

Widowiskowy pościg ulicami Seattle

7. Wywieźli go do puszczy, ale wrócił. Wojtek pokochał wieś Budy

Pamiętacie żubra Wojtka? Już raz został schwytany i wywieziony do Puszczy Białowieskiej. Nie zabawił tam jednak długo i wrócił do swojej ulubionej wsi Budy. Upodobał sobie to miejsce, bo żywi się na okolicznych łąkach i jest najprawdopodobniej dyskretnie dokarmiany przez niektórych mieszkańców.

Wywieźli go do puszczy, ale wrócił. Wojtek pokochał wieś Budy

8. Bójka w tureckim parlamencie

Parlament Turcji uchwalił kontrowersyjną nowelizację ordynacji wyborczej, która zdaniem krytyków umocni władzę prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz może prowadzić do oszustw wyborczych.

Bójka w tureckim parlamencie

9. Kobieta w samej bieliźnie wjechała do klubu na białym koniu

Do jednego z nocnych klubów w Miami Beach na Florydzie wjechała konno kobieta ubrana jedynie w bieliznę. Miała być atrakcją, ale koń spłoszył się, przewrócił i zrzucił ją z siebie. Właściciele lokalu stracili już licencję na jego prowadzenie, prawdopodobnie usłyszą również zarzuty, między innymi znęcania się nad zwierzęciem.

Kobieta w samej bieliźnie wjechała do klubu na białym koniu

10. Kobieta wjechała autem w sklep

W Pikeville w amerykańskim stanie Kentucky starsza kobieta wbiła się autem w sklepową witrynę. Kierująca autem zeznała na policji, że podjeżdżała pod sklep i - zamiast nacisnąć pedał hamulca - wcisnęła pedał gazu.

Kobieta wjechała autem w sklep