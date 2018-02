Boksujące kapucynki albo lawina na K2. Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Panna młoda, która utknęła w windzie, przenosiny słonia, odśnieżanie lotniska czy może seksowne wykonanie amerykańskiego hymnu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: 1. Prosty, unik, sierp. Kapucynki walczą o remont domu dziecka 2. Nagranie z lawiny na K2 3. Wielka Brytania. Pół minuty walki, by ukraść telefon 4. Spóźniła się na własne wesele. Utknęła w windzie 5. Niewiele brakowało. Wielki głaz spadł tuż przed maską samochodu 6. Operacja "Słoń". Jak przenieść olbrzymie zwierzę 7. Nigdy nie słyszeliśmy tak seksownego wykonania. Fergie zaskoczyła swoją interpretacją 8. Uczeń wymyślił, jak szybko i skutecznie zablokować drzwi w szkole 9. 30 maszyn na raz. Tak lotnisko walczy ze śniegiem 10. Nieprzyjemny incydent na koncercie Eltona Johna

1. Prosty, unik, sierp. Kapucynki walczą o remont domu dziecka



Siostry kapucynki wybrały nietypową metodę zbierania pieniędzy na remont domu dziecka. Nagrały filmik, na którym szykują się do walki. Walki o bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Oglądaj Wideo: Siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa Prosty, unik, sierp. Kapucynki walczą o remont domu dziecka

2. "Idzie bokiem". Nagranie z lawiny na K2



Himalaista Rafał Fronia pokazał film z zejścia lawiny na K2. Spadający kamień złamał mu wówczas przedramię. Członek narodowej wyprawy na K2 musiał wrócić do Polski.

Oglądaj Wideo: Rafał Fronia "Idzie bokiem". Nagranie z lawiny na K2

3. Wielka Brytania. Pół minuty walki, by ukraść telefon



Policja w brytyjskim mieście Derby poszukuje złodzieja, który zaatakował 12-latkę. Dziewczyna, której próbował zabrać telefon, stawiła opór, napastnik przewrócił ją jednak i po 30 sekundach walki zdołał uciec z urządzeniem. Całe zdarzenie uchwyciła jedna z miejskich kamer monitoringu.

Oglądaj Wideo: ENEX Wielka Brytania. Pół minuty walki, by ukraść telefon

4. Spóźniła się na własne wesele. Utknęła w windzie



Przez prawie godzinę panna młoda tkwiła w zablokowanej windzie. W końcu pan młody wezwał strażaków, którzy pannę uwolnili. Do tej sytuacji doszło w Providence w amerykańskim stanie Rhode Island.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Spóźniła się na własne wesele. Utknęła w windzie

5. Niewiele brakowało. Wielki głaz spadł tuż przed maską samochodu



Takich niespodzianek każdy kierowca wolałby unikać. Na jednej z dróg na Tajwanie tuż przed jadącym samochodem spadł wielki głaz. Wszystko na nagraniu uchwycił wideorejestrator.

Oglądaj Wideo: ENEX Niewiele brakowało. Wielki głaz spadł tuż przed maską samochodu

6. Operacja "Słoń". Jak przenieść olbrzymie zwierzę



Skargi rolników na szkody wyrządzane przez słonie skłoniły kenijskie władze do przeniesienia zwierząt w inne, oddalone miejsce. Operacja transportu 30 osobników stanowiła nie lada wyzwanie.

Oglądaj Wideo: Reuters Operacja "Słoń". Jak przenieść olbrzymie zwierzę

7. "Nigdy nie słyszeliśmy tak seksownego wykonania". Fergie zaskoczyła swoją interpretacją



Wielki zaszczyt i wielka porażka. Amerykańska gwiazda pop, Fergie została poproszona o zaśpiewanie hymnu przed meczem NBA. Występ wypadł na tyle kontrowersyjnie, że przeprosić postanowiła sama piosenkarka zapewniając jednocześnie, że bardzo się starała. Efekt próbowali ocenić dziennikarze CNN.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Nigdy nie słyszeliśmy tak seksownego wykonania". Fergie zaskoczyła swoją interpretacją

8. Uczeń wymyślił, jak szybko i skutecznie zablokować drzwi w szkole



Czasami rozwiązania najprostsze okazują się najskuteczniejsze. Uczeń szkoły średniej w amerykańskim Minneapolis skonstruował blokadę drzwi, która praktycznie uniemożliwia napastnikowi wdarcie się do klasy. Konstrukcja została już zamontowana w pomieszczeniach jego szkoły i być może wkrótce stanie się powszechna w innych placówkach. Materiał programu "24 Godziny".

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Uczeń wymyślił, jak szybko i skutecznie zablokować drzwi w szkole

9. 30 maszyn na raz. Tak lotnisko walczy ze śniegiem



Stany zjednoczone walczą z zimą. Przez opady śniegu trzeba było odwołać tysiące lotów. Na lotnisku w Salt Lake City ze śniegiem walczy jednocześnie 30 różnych maszyn.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] 30 maszyn na raz. Tak lotnisko walczy ze śniegiem

10. Nieprzyjemny incydent na koncercie Eltona Johna



Podczas walentynkowego koncertu Eltona Johna w Las Vegas doszło do nieprzyjemnego incydentu. W trakcie wykonywania jednego z utworów w stronę artysty rzucono naszyjnik. Ten trafił w fortepian, ale odbił się od niego i uderzył piosenkarza prosto w twarz. Elton John przerwał na chwilę występ i zaczął sprawdzać czy jego zęby są całe. Po 30 sekundach, gdy upewnił, że nic mu się nie stało, kontynuował piosenkę.

Oglądaj Wideo: ENEX Nieprzyjemny incydent na koncercie Eltona Johna