Samolot bliski katastrofy. Autobus pełen dzieci ślizgający się po lodzie. Bójka na lotnisku w Hanowerze, a może zawody w Pjongjangu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Szybka reakcja Morawieckiego. Premier uratował kombatanta przed upadkiem Samolot bliski katastrofy. Nie mógł wystartować Astronauci wyszli na kosmiczny spacer. Wymienili zużyty sprzęt Autobus pełen dzieci ślizgał się tyłem po drodze Konflikt z Bliskiego Wschodu w Niemczech. Bójka na lotnisku Potrącił 14-latkę i uciekł. Szuka go policja Urzędnicy na trybunach, sportowcy na parkiecie. Ruszyły zawody sportowe w Pjongjangu Policyjny pościg i potężne zderzenie Nowa, znacząco ulepszona wersja bombowca Tu-160M Krowa na gigancie w Puszczy Białowieskiej Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 31% Szybka reakcja Morawieckiego. Premier uratował kombatanta przed upadkiem 31% 0% Samolot bliski katastrofy. Nie mógł wystartować 0% 2% Astronauci wyszli na kosmiczny spacer. Wymienili zużyty sprzęt 2% 3% Autobus pełen dzieci ślizgał się tyłem po drodze 3% 0% Konflikt z Bliskiego Wschodu w Niemczech. Bójka na lotnisku 0% 1% Potrącił 14-latkę i uciekł. Szuka go policja 1% 0% Urzędnicy na trybunach, sportowcy na parkiecie. Ruszyły zawody sportowe w Pjongjangu 0% 2% Policyjny pościg i potężne zderzenie 2% 1% Nowa, znacząco ulepszona wersja bombowca Tu-160M 1% 60% Krowa na gigancie w Puszczy Białowieskiej 60% Oddanych głosów: 490 zobacz wyniki

1. Szybka reakcja Morawieckiego. Premier uratował kombatanta przed upadkiem

Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek podczas mszy świętej odprawianej w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej potknął się na stopniu, gdy zmierzał do szefa rządu, aby przekazać mu znak pokoju. Na szczęście Mateusz Morawiecki w porę zareagował, łapiąc kombatanta w ramiona.

Oglądaj Wideo: tvn24 Szybka reakcja Morawieckiego. Premier uratował kombatanta przed upadkiem

2. Samolot bliski katastrofy. Nie mógł wystartować

Pilotom kończył się pas startowy, a kolumbijska maszyna transportowa nie chciała się poderwać w powietrze. Udało się to dosłownie na jego ostatnich metrach. Załoga i linia lotnicza prawdopodobnie źle skalkulowała masę ładunku oraz nie uwzględniły wysokiej temperatury powietrza, która pogarsza osiągi samolotu. Kolumbijski nadzór lotniczy zawiesił licencję firmy do czasu zakończenia śledztwa.

Oglądaj Wideo: ENEX Samolot bliski katastrofy. Nie mógł wystartować

3. Astronauci wyszli na kosmiczny spacer. Wymienili zużyty sprzęt

Kosmiczny spacer zakończony sukcesem. Dwóch astronautów NASA wyszło na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby wymienić zużyty sprzęt. Podczas prac modernizacyjnych astronauci zamontowali na robotycznym ramieniu stacji nowy chwytak. Umożliwi on wyłapywanie różnych obiektów z przestrzeni kosmicznej. Tak zwana mechaniczna dłoń wymagała wymiany po ponad 15 latach użytkowania. Astronauci powrócą do prac modernizacyjnych 2 lutego. Wówczas zainstalują nową antenę.

Oglądaj Wideo: Reuters Astronauci wyszli na kosmiczny spacer. Wymienili zużyty sprzęt

4. Autobus pełen dzieci ślizgał się tyłem po drodze

Mali pasażerowie musieli przeżyć chwile pełne grozy. Autobus, którym jechali, zaczął ześlizgiwać się tyłem po oblodzonej drodze w miasteczku Sutton w amerykańskim stanie Massachusetts, a potem staranował skrzynkę pocztową. Wszystko nagrała jedna z mieszkanek.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network All Right Reserved] Autobus pełen dzieci ślizgał się tyłem po drodze

5. Konflikt z Bliskiego Wschodu w Niemczech. Bójka na lotnisku

Około 20 osób wdało się w bójkę w hali hanowerskiego portu lotniczego. Dwie osoby zostały ranne. To efekt tureckiej interwencji w Syrii wymierzonej w Kurdów. Konflikt z Bliskiego Wschodu przeniósł się do Niemiec.

Oglądaj Wideo: Reuters Konflikt z Bliskiego Wschodu w Niemczech. Bójka na lotnisku

6. Potrącił 14-latkę i uciekł. Szuka go policja

Dziewczynka przechodziła przez pasy, gdy uderzył w nią samochód. Kierowca nie zatrzymał się, by sprawdzić, czy nic się jej nie stało. Szuka go policja, a 14-latka dochodzi do siebie. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Oglądaj Wideo: Krzysztof L. Potrącił 14-latkę i uciekł. Szuka go policja

7. Urzędnicy na trybunach, sportowcy na parkiecie. Ruszyły zawody sportowe w Pjongjangu

Północnokoreańscy urzędnicy wzięli udział udział w poniedziałkowej ceremonii otwarcia 23. zawodów sportowych Paektusan. Imprezę zorganizowano na stadionie w Pjongjangu.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Urzędnicy na trybunach, sportowcy na parkiecie. Ruszyły zawody sportowe w Pjongjangu

8. Policyjny pościg i potężne zderzenie

To ostatnie chwile ucieczki czerwonego SUV-a. Jego kierowca - poszukiwany przez policję - pędził przez Phoenix z prędkością prawie 100 km/h. Na skrzyżowaniu uderzył w inny samochód, a jego auto koziołkowało. Mimo to mężczyzna o własnych siłach wysiadł z rozbitego auta. Wtedy aresztowali go policjanci. Kobieta, która kierowała drugim z rozbitych samochodów trafiła do szpitala. Jest rana ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] / APTN Policyjny pościg i potężne zderzenie

9. Nowa, znacząco ulepszona wersja bombowca Tu-160M

Władimir Putin w czwartek wyraził zadowolenie z najnowszego naddźwiękowego bombowca strategicznego Tu-160M. Rosyjski prezydent oglądał nową, zdolną do przenoszenia broni atomowej maszynę w locie i podkreślił, że wzmocni ona potencjał militarny Rosji.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Nowa, znacząco ulepszona wersja bombowca Tu-160M

10. Krowa na gigancie w Puszczy Białowieskiej

Jesienią uciekła od właściciela, teraz już trzeci miesiąc towarzyszy stadu żubrów. I chociaż krowa radzi sobie całkiem nieźle, to ekspert przestrzega, że ta przyjaźń - lub sojusz - może zagrozić i jej, i populacji żubrów z Puszczy Białowieskiej.

Oglądaj Wideo: tvn24 Krowa na gigancie w Puszczy Białowieskiej