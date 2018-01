Pożar w Trump Tower w Nowym Jorku. Wielka procesja w Manili. Chaos na lotnisku JFK, czy może taranowanie sklepu wozem opancerzonym? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Awantura na zebraniu rady szkoły. Nauczycielka wylądowała w areszcie Wielka procesja w Manili Pożar w Trump Tower w Nowym Jorku Emocjonalne pożegnanie z bezdomnością. Chłopiec po raz pierwszy zobaczył swój pokój Chaos na lotnisku JFK. Woda zalała jeden z terminali Zderzenie dwóch samolotów na lotnisku w Toronto Dramatyczna wywrotka w centrum Łodzi Wielkie targi technologii. Nagle zapanował mrok Rosja. Wozem pancernym staranował sklep Oprah Winfrey prezydentem? Tom Hanks ma też pomysł na siebie Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 6% Awantura na zebraniu rady szkoły. Nauczycielka wylądowała w areszcie 6% 4% Wielka procesja w Manili 4% 0% Pożar w Trump Tower w Nowym Jorku 0% 20% Emocjonalne pożegnanie z bezdomnością. Chłopiec po raz pierwszy zobaczył swój pokój 20% 2% Chaos na lotnisku JFK. Woda zalała jeden z terminali 2% 6% Zderzenie dwóch samolotów na lotnisku w Toronto 6% 13% Dramatyczna wywrotka w centrum Łodzi 13% 2% Wielkie targi technologii. Nagle zapanował mrok 2% 11% Rosja. Wozem pancernym staranował sklep 11% 36% Oprah Winfrey prezydentem? Tom Hanks ma też pomysł na siebie 36% Oddanych głosów: 54 zobacz wyniki 1. Awantura na zebraniu rady szkoły. Nauczycielka wylądowała w areszcie

W jednej ze szkół w Luizjanie zebranie rady szkoły zakończyło się dramatycznym incydentem z udziałem jednej z nauczycielek. Zaczęło się od burzliwego monologu nauczycielki, która zaczęła narzekać na warunki pracy, ale przede wszystkim na brak podwyżek. Obecny na sali funkcjonariusz próbował ją uspokoić. Od słowa do słowa wywiązała się poważniejsza awantura. Wyprowadzona na korytarz kobieta wciąż stawiała opór, została więc skuta kajdankami. W rezultacie kilka godzin spędziła w policyjnym areszcie. Wyszła, kiedy wpłacono za nią kaucję.

Oglądaj Wideo: APTN Awantura na zebraniu rady szkoły. Nauczycielka wylądowała w areszcie 2. Wielka procesja w Manili

Setki tysięcy ludzi, wielu boso, uczestniczyło we wtorek w stolicy Filipin Manili w procesji, w której niesiona jest XVII-wieczna figura Jezusa Nazareńskiego upadającego pod krzyżem w drodze na Golgotę. To jedno z największych świąt religijnych w kraju.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Wielka procesja w Manili

3. Pożar w Trump Tower w Nowym Jorku

W wieżowcu Trump Tower położonym na Manhattanie w poniedziałkowy poranek wybuchł pożar. Dwie osoby zostały ranne. Jedna z nich odniosła poważne obrażenia - przekazała lokalna straż pożarna. Prezydent USA i jednocześnie właściciel budynku, Donald Trump, przebywa obecnie w Waszyngtonie.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Pożar w Trump Tower w Nowym Jorku

4. Emocjonalne pożegnanie z bezdomnością. Chłopiec po raz pierwszy zobaczył swój pokój

8-letni Deir wychowywany przez samotną, bezrobotną matkę, przez dłuższy czas mieszkał z nią w noclegowniach i schroniskach. Dzięki pomocy władz miejskich w Detroit i organizacji charytatywnych kobieta znalazła pracę i dom. Kamera uchwyciła moment, gdy ośmiolatek po raz pierwszy w życiu zobaczył własny pokój i swoje łóżko.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network All Right Reserved] Emocjonalne pożegnanie z bezdomnością. Chłopiec po raz pierwszy zobaczył swój pokój

5. Chaos na lotnisku JFK. Woda zalała jeden z terminali

Wielka awaria na międzynarodowym lotnisku JFK w Nowym Jorku. Pękł rurociąg, który zaopatruje w wodę jeden z terminali i terminal został częściowo zalany, następnie zamknięty, a podróżnych skierowano do odprawy gdzie indziej. To tylko pogorszyło sytuację, jaka panowała na JFK. Z powodu bardzo złej pogody dziesiątki lotów zostały odwołane lub opóźnione. Przez miasto przeszła burza śnieżna, temperatura spadła do minus 30 stopni Celsjusza, a na domiar złego na lotnisku zamarzł sprzęt służący do transportu walizek.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network All Right Reserved] / APTN Chaos na lotnisku JFK. Woda zalała jeden z terminali

6. Zderzenie dwóch samolotów na lotnisku w Toronto

Na lotnisku Pearson w Toronto doszło w piątek do kolizji samolotów linii Sunwing Airlines i Westjet Airlines. Wybuchł pożar, który został ugaszony. Pasażerowie zostali ewakuowani.

Oglądaj Wideo: Reuters Zderzenie dwóch samolotów na lotnisku w Toronto

7. Dramatyczna wywrotka w centrum Łodzi

Zrobił błąd, bo dłonie schował w kieszeni. Kiedy się poślizgnął, nie mógł ratować się przed upadkiem. Uderzył się w tył głowy i stracił przytomność. Co najbardziej niepokojące, z pomocą leżącemu mężczyźnie przyszła dopiero trzecia przechodząca obok osoba.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Dramatyczna wywrotka w centrum Łodzi

8. Wielkie targi technologii. Nagle zapanował mrok

W czasie wielkich targów technologicznych CES 2018 w Las Vegas nagle zgasło światło. Organizatorzy tłumaczą, że to przez ulewny deszcz, który padał dzień wcześniej i był czymś niezwykłym w zwykle słonecznej Nevadzie. Na nagraniu z targów widać, jak zwiedzający w półmroku przechadzają się pomiędzy elektronicznymi gadżetami, które pulsują światłem. W ciągu kilku minut udało się przywrócić oświetlenie w hali głównej, w pozostałych pomieszczeniach trwało to znacznie dłużej.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Wielkie targi technologii. Nagle zapanował mrok

9. Rosja. Wozem pancernym staranował sklep

W rejonie Murmańska mężczyzna ukradł transporter opancerzony, a następnie stracił nad nim kontrolę i uderzył w witrynę sklepu - w środę poinformowały lokalne media. Sprawca został zatrzymany przez policję.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Rosja. Wozem pancernym staranował sklep

10. Oprah Winfrey prezydentem? Tom Hanks ma też pomysł na siebie

Producentka i prezenterka Oprah Winfrey wystartuje w wyborach prezydenckich? Taką informację podała w poniedziałek telewizja CNN, co spotkało się z pozytywną reakcją między innymi aktorów Meryl Streep i Toma Hanksa. Hanks zażartował nawet, że mógłby być wiceprezydentem i że chciałby, by Winfey zabrała go na pokład prezydenckiego samolotu Air Force One.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Oprah Winfrey prezydentem? Tom Hanks ma też pomysł na siebie