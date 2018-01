Złodziej zamknięty w sklepie przez ekspedientkę. Życzenia od cesarza. Ćwiczenia chińskiego wojska, ułańska fantazja pasażera samolotu, a może bliźnięta urodzone w różnych latach? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Bliźnięta urodzone w różnych latach

W noc sylwestrową w jednym ze szpitali w Kern County w amerykańskim stanie Kalifornia doszło do niecodziennego porodu bliźniąt. Jedno z dzieci urodziło się przed północą, drugie - już po.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved], TVN24 BiS Bliźnięta urodzone w różnych latach

2. Ćwiczenia chińskiego wojska

Choć chińskie wojsko jest najliczniejsze na świecie i może się pochwalić ponad dwoma milionami żołnierzy, to na Zachód rzadko przedostają się nagrania wideo z jego ćwiczeń. Teraz tak się jednak stało. Ćwiczeniom oddziału powietrznodesantowego wyposażonego w całą gamę nowego sprzętu, pokazującego, jaką przemianę przechodzą chińskie siły zbrojne, przyglądał się prezydent Xi Jinping.

Oglądaj Wideo: APTN Ćwiczenia chińskiego wojska

3. Kosowo. Opozycyjni posłowie skazani za gaz łzawiący

Czworo kosowskich opozycyjnych posłów z lewicowo-nacjonalistycznej partii Vetevendosje (Samostanowienie) otrzymało w środę kary od 15 do 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu za uniemożliwianie prowadzenia obrad parlamentu przy użyciu gazu łzawiącego w latach 2015 i 2016.

Oglądaj Wideo: Reuters Kosowo. Czwórka opozycyjnych posłów skazana za gaz łzawiący

4. Japonia. Cesarz Akihito złożył życzenia noworoczne

Japoński cesarz Akihito złożył noworoczne życzenia tłumnie zebranym przed Pałacem Cesarskim Japończykom, dla których była to rzadka okazja, by zobaczyć monarchę. W tym roku szczególnie wiele osób przyszło wysłuchać cesarza ze względu na zaplanowaną na 2019 rok jego abdykację.

Oglądaj Wideo: ENEX Japonia. Cesarz Akihito złożył rodakom życzenia noworoczne

5. Uciekał przed policją i wpadł do rzeki

Kierowca zjeżdża półciężarówką z pomostu do rzeki, ale to dopiero początek tej historii. Tak w stanie Oregon wyglądała desperacka próba ucieczki przed policjantami. Samochód poszedł na dno, kierowca wypłynął i na widok policjantów próbował przepłynąć na drugą stronę rzeki Kolumbia. Zorientował się jednak, że szybko wychłodzi się i utonie. Zawrócił. Policjanci rzucili mu kamizelkę ratunkową, a załoga motorówki wyciągnęła go z rzeki. Trafił do szpitala z objawami hipotermii, a potem do aresztu. Odpowie między innymi za włamania, niebezpieczną jazdę samochodem i ucieczkę przed policją.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network All Right Reserved] Uciekał przed policją i wpadł do rzeki

6. Nie chciał czekać, aż wypuszczą go z samolotu. Wymknął się wyjściem awaryjnym

Oczekiwanie na wyjście z samolotu może być nużące. Jeden z pasażerów lecących w poniedziałek z Londynu do Malagi nie chciał czekać, aż załoga pozwoli opuścić pokład - i postanowił użyć drzwi awaryjnych. Incydent zarejestrował inny pasażer, a nagranie szybko stało się popularne na Facebooku. "Po wylocie z Londynu z godzinnym opóźnieniem w Maladze zostawili nas w samolocie na kolejnych 30 minut, bez żadnego wyjaśnienia" - relacjonował. Jak podaje lokalny "Diario Sur", niecierpliwy pasażer nie zaoszczędził jednak czasu. Został zawrócony do samolotu, gdzie musiał zaczekać na przybycie policji.

Oglądaj Wideo: Fernando Del Valle Villalobos Nie chciał czekać, aż wypuszczą z samolotu. Wymknął się wyjściem awaryjnym

7. Strzelał do zamka, próbował wybić szybę, błagał. Ekspedientka zamknęła złodzieja w sklepie

Policja w Houston pokazała, jak pracownica sklepu zachowała zimną krew i udaremniła napad z bronią w ręku. Kobieta wybiegła ze sklepu, wypychając z niego jeszcze inną pracownicę i klientkę, i zamknęła uzbrojonego napastnika na klucz od zewnątrz. 22-latek próbował rozbić szybę w drzwiach, strzelał do zamka, a nawet błagał, by go wypuścić. Został aresztowany, a pod koniec grudnia skazano go na pięć lat więzienia. Film z monitoringu ze sklepu policja w Houston pokazała w środę.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Strzelał do zamka, próbował wybić szybę, błagał. Ekspedientka zamknęła złodzieja w sklepie

8. Cztery lwy przyszły na świat w gdańskim zoo

Są urocze, skłonne do zabawy i przyciągają uwagę odwiedzających. W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym przyszły na świat cztery lwiątka - trzy samce i jedna samica.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cztery lwy przyszły na świat w gdańskim zoo

9. Pierwsze nagranie "UFO" dla US Navy

Koncern Boeing postanowił podgrzewać atmosferę wokół swojego najnowszego futurystycznego dzieła pokazując jego pojedyncze zdjęcia i krótkie nagranie. Maszyna MQ-25 oferowana US Navy w konkursie na bezzałogowy latający tankowiec, najwyraźniej zaczęła być poddawana próbom na lotnisku, przed pierwszym lotem.

Oglądaj Wideo: Boeing Pierwsze nagranie "Ufo" dla US Navy

10. Rosja. W centrum miasta spłonęła 25-metrowa choinka

25-metrowej wysokości sztuczna choinka była ozdobą centrum miasta Jużnosachalińsk na Dalekim Wschodzie Rosji. W czasie świętowania nadejścia nowego roku drzewko zajęło się ogniem i całkowicie spłonęło. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, jak część ludzi beztrosko kontynuuje zabawę w pobliżu płonącej choinki.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Rosja. W centrum miasta spłonęła 25-metrowa choinka