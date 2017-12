Nagranie wojska USA mające przedstawiać UFO. Nowy mieszkaniec zoo w Antwerpii. Stewardessa śpiewająca pasażerom na lotnisku w Melbourne, a może okręt podwodny odnaleziony po 103 latach? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Ciężarówka przejechała po chodniku, między autobusem a przystankiem



Nie wiadomo dlaczego wjechał na chodnik. Wiadomo, że przejechał między autobusem, a przystankiem na którym stali ludzie. Zniszczył znaki, biletomat i wiszącą elektroniczną tablicę.

Oglądaj Wideo: monitoring Straży Miejskiej Dzierżoniowa Ciężarówka przejechała po chodniku, między autobusem a przystankiem

2. Amerykańscy dyplomaci i polskie dania wigilijne

Jak co roku pracownicy ambasady USA przygotowali film świąteczny za pośrednictwem którego chcieliby życzyć Polakom wesołych świat. W tym roku amerykańscy dyplomaci mieli okazję spróbować polskich tradycyjnych dań wigilijnych. Co najbardziej ich zaskoczyło? Które dania najbardziej im smakowały? Które nazwy najtrudniej było im wymówić? Który karp zyskał więcej zwolenników - w galarecie czy smażony? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w filmie.

Oglądaj Wideo: tvn24 Amerykańscy dyplomaci i polskie dania wigilijne

3. Okręt podwodny odnaleziony po 103 latach

Na dnie morza u wybrzeży Papui Nowej Gwinei odnaleziono wrak HMAS AE-1, pierwszego alianckiego okrętu podwodnego, który został utracony w pierwszej wojnie światowej - poinformowano w czwartek. Jednostka zaginęła w 1914 roku, co stało się jedną z największych zagadek w historii australijskiej marynarki.

Oglądaj Wideo: ENEX Okręt podwodny odnaleziony po 103 latach

4. Pierwszy lot nowej maszyny V-280 Valor

Potencjalny następca śmigłowców blackhawk po raz pierwszy wzbił się w powietrze. Nietypowo wyglądająca maszyna V-280 Valor jest ofertą koncernu Bell w wielkim konkursie na amerykański śmigłowiec nowej generacji. Jeśli wygra, to takie futurystycznie wyglądające maszyny staną się standardem.

Oglądaj Wideo: Bell Helicopters Pierwszy lot nowej maszyny V-280 Valor

5. CNS Liaoning - pierwszy chiński lotniskowiec w gotowości

Chiński lotniskowiec CNS Liaoning jest już w pełnej gotowości bojowej. Takie informacje podały chińskie media powołując się na źródła w armii. Lotniskowiec jest postsowieckim okrętem i bliźniaczą jednostką rosyjskiego RFS Admirał Kuzniecow. Liaoning ma blisko 75 metrów długości, a na swój pokład może zabrać prawie 2,5 tysiąca marynarzy i lotników.

Oglądaj Wideo: China Military/http://www.81.cn/youtube.com/OedoSoldier CNS Liaoning - pierwszy chiński lotniskowiec w gotowości

6. Nowy mieszkaniec zoo w Antwerpii. Na świat przyszła mała koala



6 miesięcy temu w ogrodzie zoologicznym w Antwerpii urodziła się mała koala. Świat mógł ujrzeć misia dopiero teraz, gdyż jak dotąd mały Joey nie wychodził z torby matki.

Oglądaj Wideo: ENEX Nowy mieszkaniec zoo w Antwerpii. Na świat przyszła mała koala

7. Modlitwa w Białym Domu… w intencji prezydenta i dziennikarzy

Donald Trump wezwał do modlitwy za siebie i dziennikarzy. Do niecodziennego zdarzenia doszło w chwili rozpoczęcia spotkania najważniejszych amerykańskich polityków w Białym Domu. Modlitwę poprowadził sekretarz budownictwa i rozwoju miejskiego Ben Carson.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network inc. All rights reserved] Modlitwa w Białym Domu… w intencji prezydenta i dziennikarzy

8. "Nie wiem. No może i coś wiem"

- Nie wiem. No może i coś wiem, ale nie mogę nic mówić - odpowiedział poseł Adam Lipiński pytany o rekonstrukcję rządu. Wiceprezes PiS przyjeżdżał właśnie na spotkanie kierownictwa partii, które odbyło się we wtorek wieczorem w siedzibie partii w Warszawie. - Wiecie panowie, to prezydium komitetu politycznego, będziemy na pewno o ważnych sprawach rozmawiali - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Nie wiem. No może i coś wiem"

9. Stewardessa zaśpiewała pasażerom na lotnisku w Melbourne

Australia i śpiewająca stewardessa na lotnisku w Melbourne. Oto jak świąteczny nastrój udzielił się jednej z pracownic linii lotniczych.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network inc. All rights reserved] Stewardessa zaśpiewała pasażerom na lotnisku w Melbourne

10. Nagranie wojska USA mające przedstawiać UFO

- Nie wiem co widziałem. Nie miało piór, skrzydeł ani wirników i było znacznie szybsze niż nasze F/A-18. Wiem, że chciałbym tym latać - powiedział "New York Times" były pilot US Navy, który w 2004 roku spotkał dziwny obiekt u wybrzeży Kalifornii. W ten weekend upubliczniono nagranie z systemów pokładowych prawdopodobnie jego myśliwca oraz inne podobne, wykonane w nieujawnionym miejscu i czasie. Widać na nich coś, czego nie udało się zidentyfikować - UFO.

Oglądaj Wideo: US DoD Nagranie wojska USA mające przedstawiać UFO