1453 ciężarówki na pasie startowym tureckiego lotniska, woodstockowiczki w błocie rozbierające reportera TVN24, prezes Kaczyński czytający "Atlas kotów", "córka leśniczego" według ministra Szyszki, a może cmentarzysko samolotów? Wybierz najciekawsze wideo roku w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo roku w tvn24.pl Waszczykowski: rozmawialiśmy z San Escobar Minister nie odbiera telefonu. Prezes PiS: To mu powiedz, żeby odebrał Cmentarzysko samolotów amerykańskiego wojska Kolejna kolizja rządowych limuzyn. Tym razem przy ul. Nowogrodzkiej Mamy jajko, mamy plemnik. Ten lek służy temu, żeby jajko nie spotkało się z plemnikiem 1453 ciężarówki na pasie startowym. Niezwykła parada na tureckim lotnisku Przychodzi Szyszko do Błaszczaka: To jest taka córka leśniczego… Nie będę miał wyjścia, to się wydarzy. Woodstockowiczki w błocie rozbierają reportera Wodę słodką i słoną rozdziela biała zawiesina Prezes Kaczyński czyta Atlas kotów Rulewski w Senacie w greckiej masce Nagranie wojska USA mające przedstawiać UFO Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo roku w tvn24.pl Wyniki głosowania 29% Waszczykowski: rozmawialiśmy z San Escobar 29% 11% Minister nie odbiera telefonu. Prezes PiS: To mu powiedz, żeby odebrał 11% 1% Cmentarzysko samolotów amerykańskiego wojska 1% 0% Kolejna kolizja rządowych limuzyn. Tym razem przy ul. Nowogrodzkiej 0% 5% Mamy jajko, mamy plemnik. Ten lek służy temu, żeby jajko nie spotkało się z plemnikiem 5% 2% 1453 ciężarówki na pasie startowym. Niezwykła parada na tureckim lotnisku 2% 24% Przychodzi Szyszko do Błaszczaka: To jest taka córka leśniczego… 24% 3% Nie będę miał wyjścia, to się wydarzy. Woodstockowiczki w błocie rozbierają reportera 3% 3% Wodę słodką i słoną rozdziela biała zawiesina 3% 10% Prezes Kaczyński czyta Atlas kotów 10% 9% Rulewski w Senacie w greckiej masce 9% 3% Nagranie wojska USA mające przedstawiać UFO 3% Oddanych głosów: 470 zobacz wyniki

1. Waszczykowski: rozmawialiśmy z San Escobar

Szukający w Nowym Jorku poparcia dla Polski starającej się o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Witold Waszczykowski powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że polscy dyplomaci odbyli w ostatnich miesiącach spotkania między innymi z przedstawicielami karaibskiego "San Escobar".

Oglądaj Wideo: tvn24 Waszczykowski: rozmawialiśmy z San Escobar

2. Minister nie odbiera telefonu. Prezes PiS: to mu powiedz, żeby odebrał

Kamery zarejestrowały dialog pomiędzy działaczami Prawa i Sprawiedliwości a prezesem tej partii Jarosławem Kaczyńskim. - Pan minister teraz nie odbiera właśnie - zwraca się do lidera jeden z działaczy. - To mu powiedz, żeby odebrał - odpowiada prezes PiS.

Oglądaj Wideo: tvn24 Minister nie odbiera telefonu od prezesa PiS, a ten: "To mu powiedz, żeby odebrał"

3. Cmentarzysko samolotów amerykańskiego wojska

Na pustyni w amerykańskim stanie Arizona, pod gołym niebem, stoją tysiące samolotów wojskowych. Czekają tam na swój los, którym jest albo złom, albo przywrócenie do służby w sytuacji kryzysowej. Miejsce nazywane "cmentarzyskiem" wygląda jak scenografia filmu postapokaliptycznego. Widać to dobrze na wyjątkowym nagraniu wykonanym przez pracowników bazy Davis-Monthan.

Oglądaj Wideo: USAF Cmentarzysko samolotów amerykańskiego wojska

4. Kolejna kolizja rządowych limuzyn. Tym razem przy Nowogrodzkiej

Na oczach dziennikarzy czekających na zakończenie spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Antonim Macierewiczem w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie doszło do stłuczki dwóch rządowych limuzyn. BMW cofając, uderzyło w przód samochodu stojącego za nim. Kierowcy nie wysiedli z samochodów, tylko zjechali na podziemny parking.

Oglądaj Wideo: - Kolejna kolizja rządowych limuzyn. Tym razem przy ul. Nowogrodzkiej

5. "Mamy jajko, mamy plemnik. Ten lek służy temu, żeby jajko nie spotkało się z plemnikiem"

- Panie pośle, ja panu wytłumaczę, o co chodzi - w ten sposób Bartosz Arłukowicz (PO) zwrócił się do Tomasza Latosa (PiS) w programie "Fakty po Faktach" w TVN24. - Mamy jajko, mamy plemnik. Ten lek służy temu, żeby to jajko nie spotkało się z tym plemnikiem. I wy to nazywacie przerywaniem ciąży. Wy się za chwilę zaczniecie pochylać nad losem plemników, no ma główkę, ma witkę, rusza się, czyli żyje. Ja się boję, że zejdziecie do poziomu plemnika - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Mamy jajko, mamy plemnik. Ten lek służy temu, żeby jajko nie spotkało się z plemnikiem"

6. 1453 ciężarówki na pasie startowym. Niezwykła parada na tureckim lotnisku

Na płycie powstającego w pobliżu Stambułu lotniska IGA zorganizowano największą na świecie paradę ciężarówek. Do bicia rekordu Guinnessa użyto 1453 pojazdów, by w ten sposób upamiętnić datę zdobycia Konstantynopola (obecnie Stambuł) przez Imperium Osmańskie. Parada trwała prawie dwie godziny. Ciężarówki przejechały 3,2 kilometra w zwartej formacji. Komisja Rekordów Guinnessa oficjalnie nie potwierdziła jeszcze faktu pobicia rekordu, jednak ostatni podobny wyczyn miał miejsce w Holandii w 2004 roku i zorganizowano go na o wiele mniejszą skalę. Wtedy w paradzie wzięło udział 416 pojazdów.

Oglądaj Wideo: Twitter - @igairport 1453 ciężarówki na pasie startowym. Niezwykła parada na tureckim lotnisku

7. Przychodzi Szyszko do Błaszczaka. "To jest taka córka leśniczego…"

Przed jednym z posiedzeń rządu minister ochrony środowiska Jan Szyszko wręczył szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi kopertę. - To jest taka córka leśniczego - zaznaczył Szyszko. - A to kamera Polsatu - odpowiedział Błaszczak.

Oglądaj Wideo: tvn24 Przychodzi Szyszko do Błaszczaka: "To jest taka córka leśniczego…"

8. "Nie będę miał wyjścia, to się wydarzy". Woodstockowiczki w błocie rozbierają reportera

Praca reportera bywa zaskakująca, o czym przekonał się Artur Zakrzewski, który relacjonował dla TVN24 przebieg pierwszego dnia 23. Przystanku Woodstock. Podczas rozmowy z uczestnikami został wciągnięty w sam środek błotnej kąpieli. Otoczony przez skąpo odziane woodstockowiczki, do końca starał się zachować spokój i profesjonalny dystans.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Nie będę miał wyjścia, to się wydarzy". Woodstockowiczki w błocie rozbierają reportera

9. Wodę słodką i słoną rozdziela biała zawiesina

Z lotu ptaka uchwycono zjawisko, które na co dzień rzadko jest zauważalne. Na styku słodkich (rzecznych) i słonych (morskich) wód w okolicy Wyspy Sobieszewskiej tworzy się wyraźna granica. Fenomen można było oglądać nawet przez dłuższy czas, dopóki wody nie wymieszały się i granica nie zanikła. Szczególnie wzburzone morze przyspiesza mieszanie się słodkich i słonych wód.

Oglądaj Wideo: Kąpieliska Morskie Gdańsk Wodę słodką i słoną rozdziela biała zawiesina

10. Prezes Kaczyński czyta "Atlas kotów"

W czasie jednego z piątkowych posiedzeń Sejmu, w trakcie ważnych głosowań kamery zarejestrowały prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zatopionego w lekturze "Atlasu kotów".

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezes Kaczyński czyta "Atlas kotów"

11. Rulewski w Senacie w greckiej masce

To swoisty stan wojenny w Krajowej Radzie Sądownictwa - mówił we wtorek w Senacie Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej, komentując nowelę ustawy o KRS. Senator wzbudził zamieszanie podczas swojego wystąpienia, gdy pojawił się na mównicy w greckiej masce.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jan Rulewski wystąpił w Senacie w greckiej masce

12. Nagranie wojska USA przedstawiające UFO

- Nie wiem co widziałem. Nie miało piór, skrzydeł ani wirników i było znacznie szybsze niż nasze F/A-18. Wiem, że chciałbym tym latać - powiedział "New York Times" były pilot US Navy, który w 2004 roku spotkał dziwny obiekt u wybrzeży Kalifornii. W ten weekend upubliczniono nagranie z systemów pokładowych prawdopodobnie jego myśliwca oraz inne podobne, wykonane w nieujawnionym miejscu i czasie. Widać na nich coś, czego nie udało się zidentyfikować - UFO.

Oglądaj Wideo: US DoD Nagranie wojska USA mające przedstawiać UFO