Wpadka na koncercie Beyonce i Jaya-Z w Warszawie





»

Beyonce i Jay-Z zagrali koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koniec widowiska doszło do awarii, a wokalistka musiała schodzić ze sceny po drabinie.

W sobotę Beyonce i Jay-Z przyjechali do Polski, aby zagrać koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Widowisko było częścią trasy koncertowej On the Run II. Beyonce już drugi raz zagrała w tym miejscu.

Beyonce musiała zejść po drabinie ze sceny

Pod koniec widowiska doszło jednak do awarii. Wysuwana scena, na której wystąpiła gwiazda, nie wróciła na swoje miejsce i Beyonce musiała z niej zejść przy użyciu drabiny. To pierwsza taka sytuacja podczas tej trasy koncertowej wokalistki. Nie wiadomo, co było powodem awarii.

W sieci pojawiły się nagrania z koncertu, w tym także pokazujące moment zejścia piosenkarki po drabinie.

"Polska ma długą historię ludzi, którzy robili rzeczy w niekonwencjonalny sposób, aby osiągnąć sukces. Dzisiejszej nocy @Beyonce dołączyła do nich używając drabiny, aby opuścić scenę" - napisała na Twitterze jedna z użytkowniczek.



Poland has a long history of people doing things in an unconventional manner in order to succeed. Tonight @Beyonce joins them by taking an emergency ladder to leave the stage #beyhive#otr2#OTRIIWarsaw#OTRIIpic.twitter.com/6dUj27vo0d — Marta Poslad (@MartaPoslad) 30 czerwca 2018

Ja nie mogę z tej drabiny #OTRIIWarsawpic.twitter.com/Qwd9c1PS5D — Maddie #SaveDeception (@Tinita2360) 30 czerwca 2018

Szczerze ten koncert był najlepszy na jakim byłam #OTRIIWarsawpic.twitter.com/NoIfWvZPbr — Matylda (@MatyldaMatysiak) 1 lipca 2018

On the Run II to druga stadionowa trasa koncertowa Beyonce i Jay-Z. Tym razem koncerty podzielili między Europę i Stany Zjednoczone. Oprócz Polski odwiedzą jeszcze między innymi Niemcy, Włochy, i Francję.

Najbardziej wpływowa para

W 2008 roku Beyonce i Jay-Z wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Nowym Jorku. Początkowo para nie pokazywała się publicznie, tłumacząc to chęcią zachowania miłości dla siebie. Z czasem to się zmieniło.

W 2011 roku zostali wpisani do Księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej wpływowa i najbogatsza para świata. Muzycy są rodzicami trojga dzieci, w tym bliźniaków.

Źródło: tvn24 / Aleksandra Wancisiewicz Koncert Beyonce i Jay-Z w Warszawie Źródło: tvn24 / Aleksandra Wancisiewicz Koncert Beyonce i Jay-Z w Warszawie