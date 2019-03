Pytanie z "Milionerów" za dwa tysiące złotych





Video: TOTERAZ.pl

Pan Damian Pypeć, leśnik z Warszawy, usłyszał w "Milionerach" pytanie: Weterani to inaczej stara...? Wśród czterech możliwych odpowiedzi znalazły się: miłość, nadzieja, wiara i rada. Uczestnik musiał skorzystać z koła ratunkowego.

Pan Damian bez problemu odpowiedział na dwa pierwsze pytania, dzięki czemu udało mu się zdobyć pierwszy próg gwarantowany, czyli tysiąc złotych. Pierwsze wątpliwości pojawiły się przy trzecim pytaniu za dwa tysiące złotych. Dziesięć czy dziesięcioro drzwi? Zagwozdka językowa z "Milionerów" Pani Katarzyna... czytaj dalej »

Weterani to inaczej stara:

A: miłość

B: nadzieja

C: wiara

D: rada

Gracz początkowo odrzucił pierwsze trzy odpowiedzi. Uznał, że te wyrażenia "odnoszą się do uczuć". Postanowił jednak nie ryzykować i skorzystał z koła ratunkowego. Wybrał pytanie do publiczności.

58 procent osób zaznaczyło odpowiedź C: wiara. Na odpowiedź D postawiło 29 procent publiczności. Pan Damian zaufał większości i zaznaczył, że weterani to inaczej stara wiara. Była to poprawna odpowiedź.

Kłopotliwe pierwsze pytania

Droga do miliona prowadzi przez 12 pytań. Niejednokrotnie już te pierwsze sprawiają graczom sporo problemów. W zeszłym tygodniu pani Ilona skorzystała z pomocy publiczności podczas pytania za tysiac złotych. Miała wskazać, który kraj z wymienionych ma powierzchnię zbliżoną do Polski.

Które państwo ma powierzchnię najbardziej zbliżoną do Polski? Pytanie za tysiąc złotych