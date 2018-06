W Holandii wydrukują domy z betonu

W pełni funkcjonalne, mieszkalne, wydrukowane w technologii 3D betonowe domy powstaną w Eindhoven w Holandii. To pierwsze na świecie tego typu przedsięwzięcie, bo budynki nie są jedynie artystycznym projektem. Budowa pierwszego z pięciu domów rozpocznie się jeszcze w tym roku.

"Project Milestone" to połączenie sił Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven, gminy miasta oraz prywatnej inicjatywy budowlanej. Domy nie będą zasilane gazem ziemnym, co w Holandii jest rzadkością. Powstaną w zielonej dzielnicy Bosrijk, która jako jedyna w mieście nie jest połączona z miejskim gazociągiem.

Domy-kamienie

"Nasz projekt jest pierwszym na świecie komercyjnym projektem mieszkaniowym, opartym na betonowym druku 3D" - informuje uniwersytet w oświadczeniu na swojej stronie internetowej. "Wszystkie domy będą zamieszkałe, będą spełniały wszystkie nowoczesne wymagania dotyczące komfortu. Zostaną zakupione i wydzierżawione przez agencję nieruchomości."

Budynki będą powstawały jeden po drugim. Inżynierowie chcą w ten sposób uniknąć powtórzenia potencjalnych błędów, które mogą popełnić w trakcie budowy poszczególnych gmachów. Pierwszy z nich będzie miał powierzchnię 95 metrów kwadratowych i jedno piętro. Kolejne będą domami wielorodzinnymi. Ich kształt nie jest przypadkowy - mają przypominać wielkie głazy i wpisywać się w zielony krajobraz dzielnicy. Nieregularna forma to również doskonały sposób na pokazanie możliwości nowej technologii, która pozwala projektantom na znacznie więcej niż w przypadku tradycyjnego budownictwa.

Z betonu na drukarce

Na pierwszy rzut oka połączenie betonu i drukarki 3D wydaje się zaskakujące. Okazuje się jednak, że natura materiału i finezja druku to doskonały duet. Jak twierdzą uniwersyteccy inżynierowie, sterowana przez komputer drukarka może układać beton bardzo precyzyjnie, "tworzyć detale wielkości ziarnka grochu" oraz "konstrukcje o zupełnie nowych formach", co nie jest możliwe w przypadku ręcznego budowania. Drukarka ułoży materiał budowlany tylko tam, gdzie jest to konieczne, a to ogromna zaleta dla środowiska - im mniej zmarnowanego betonu, tym mniej emisji dwutlenku węgla uwalnianego przy produkcji cementu, głównego składnika betonu.

Ze względu na eksperymentalny charakter projektu budowa domów potrwa około 5 lat. Do pierwszego z nich będzie można wprowadzić się już w połowie 2019 roku.