Kot w potrzasku, strażacy na ratunek. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: ENEX

Kot w potrzasku. Zaklinował się na balkonie

12.11 | Na balkonie przy wejściu do włoskiego centrum handlowego utknął kot. Konieczna była pomoc strażaków. Do niecodziennej interwencji wezwano strażaków z brygady z Luino (Lombardia). Przechodnie spacerujący przy centrum handlowym w Lavena Ponte Tresa zauważyli kota, który utknął na balkonie przy wejściu do budynku. Balustrada składała się z dwóch szklanych ścianek. Kot zaklinował się między jedną z nich a metalowym elementem balustrady. Strażacy próbowali zadbać o komfort zwierzęcia w tej trudnej dla niego chwili. Głaskali kociaka, próbując go uspokoić. Ratownikom udało się rozebrać barierę, zdejmując jedną z szyb. Zyskali dzięki temu przestrzeń, aby schylić się i wyciągnąć przestraszone zwierzę. Jak informują lokalne media, kot wyszedł z tej niebezpiecznej sytuacji bez szwanku.

»