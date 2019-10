Niezwykły gość w szkole. "Usłyszałem krzyk jednej z matek: tu jest ryś!"

Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

Tu jest ryś! Niezwykły gość odwiedził szkołę

17.10 | Ryś, który poszedł do szkoły, a nawet zajął gabinet dyrektora i to na całą godzinę. Takie niecodzienne zdarzenie miało miejsce w stanie Oregon. Nikomu z nic złego się nie stało. Straż ochrony przyrody bezpiecznie przewiozła drapieżnika w bezludne rejony, gdzie wypuściła go na wolność.

