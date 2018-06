Zapalił się i wpadł do jeziora. Pilota balonu ratowali wędkarze

Video: TVN24 BiS

Rekordowy lot balonem. "Podziwiamy załogę, że była w stanie...

10.02 | Rosyjski podróżnik Fiodor Koniuchow pobił rekord lotu balonem bez przerwy. - Jest to rekord w klasie balonów na ogrzane powietrze, czyli troszeczkę innych niż były wykorzystane do lotu wokół świata - wskazuje Jarosław Woszkowski, pilot balonu, Lotybalonem.pl. - To za co podziwiamy załogę, to że była w stanie przez tyle czasu wytrzymać na mrozie w otwartej gondoli balonu - dodaje. Podróż Koniuchowa trwała 55 godzin. - Zabezpieczenie takiego lotu wymaga żmudnych przygotowań - podkreśla Tomasz Raszka, pilot balonu, Lotybalonem.pl

»