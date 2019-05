Kaczuszki w hełmie urzekły internautów. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Dziesięć małych kaczek uratowanych przez strażaków z Kolorado zwyciężyło w plebiscycie na najlepsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając aż 50 proc. waszych głosów. Dwa niedźwiedzie w aucie zajęły drugie miejsce. Przypadło im 22 proc. głosów. Trzecie miejsce zajął Banksy i jego wenecki pokaz.

Źródło: tvn24.pl Wybraliście najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Potwierdzone: hełm strażacki mieści dziesięć kaczątek

Strażacy z Littleton w Kolorado (USA) pospieszyli na pomoc kaczuszkom w tarapatach, gdy stadko piskląt wpadło do studzienki kanalizacyjnej. Jeden ze strażaków wszedł do kanału burzowego. We własnym hełmie wyniósł całą dziesiątkę kaczątek na górę. Tam czekała ich zaniepokojona mama.

2. Niezamknięte okna w samochodzie i dwa niedźwiedzie w środku

Mieszkaniec Kentucky, wysiadając z samochodu, nie zamknął okien. Kiedy wrócił, czekała go niespodzianka. W środku siedziały dwa niedźwiedzie. - Mówiłem znajomym, że chcę zobaczyć niedźwiedzia z bliska, chcę go zobaczyć, kiedyś go zobaczę... No i co? Mam za swoje! - skomentował.

3. Banksy pokazał swoją nową pracę

Znany na całym świecie artysta Banksy pojawił się w Wenecji podczas Biennale Sztuki, ale tamtejsi strażnicy miejscy, którzy zresztą nie zorientowali się, z kim mają do czynienia, nie pozwolili mu wystawić swoich prac na ulicy, bo nie miał na to zezwolenia - informują włoskie media, publikując nagranie, jakie zamieścił sam twórca.

