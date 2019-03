Pytanie z "Milionerów" za 40 tysięcy złotych





Pan Jarosław Kukiełka z Piotrkowa Trybunalskiego odpowiadał w "Milionerach" na pytanie za 40 tysięcy złotych. Wcześniej wykorzystał już jedno koło ratunkowe.

Uczestnik jest kontrolerem wojskowego ruchu lotniczego, żołnierzem w stopniu kapitana. Jak sam przyznał, dzięki swojej pracy jest "odporny na stres". Było to widać po jego grze – skupiony, szybko i bezbłędnie odpowiadał na pytania Huberta Urbańskiego. Musiał zmierzyć się z pytaniem o "pióro i wpust", gdzie poprawnie wskazał klepki parkietowe. Następnie musiał wyjaśnić, czym jest "tuk tuk", był także pytany o kluczowy składnik dania pęczotto.

Problemy pojawiły się przy szóstym pytaniu, za 20 tysięcy złotych. Uczestnik musiał wskazać, czym jest monarchizm, jeśli "w dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne". Uczestnik zdecydował się wykorzystać koło ratunkowe pół na pół i poprawnie wskazał odpowiedź "rojalizm".

Kolejne kłopoty pojawiły się w następnym pytaniu. Pan Jarosław musiał wskazać imię, które nosił tylko jeden papież.

Tylko jeden jako papież nosił imię:

A: Pelagiusz

B: Paweł

C: Piotr

D: Pius

Uczestnik tym razem zdecydował się wykorzystać aż dwa koła ratunkowe. Najpierw postanowił zadzwonić do swojego taty. Niestety, pan Jan nie znał poprawnej odpowiedzi. Wtedy pan Jarosław zdecydował się poprosić o pomoc publiczność. Zdecydowana większość, bo 73 proc. pytanych wskazało odpowiedź "C" – Piotr. Była to poprawna odpowiedź.

Pan Jarosław odpowiedział jeszcze na dwa pytania. Niestety, przy pytaniu dziewiątym (za 125 tysięcy złotych) popełnił błąd i odpadł z programu. Wygrał gwarantowane 40 tysięcy złotych. Po dziewiątym pytaniu czas programu dobiegł końca.

