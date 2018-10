Trzęsienie ziemi na sali obrad parlamentu. "Proszę stosować się do procedur"

Video: APTN

Trzęsienie ziemi przerwało obrady nowozelandzkiego parlamentu

30.10 | Trzęsienie ziemi, odczuwalne na niemal całej nowozelandzkiej Wyspie Północnej, miało co prawda magnitudę 6,1, ale nie spowodowało poważnych zniszczeń, nie ma też doniesień o poszkodowanych ludziach. Doprowadziło natomiast do przerwania, na około pół godziny, obrad parlamentu Nowej Zelandii. Na nagraniu widać, że deputowani reagują ze spokojem na apel o stosowanie się do procedur, udanie się do swoich biur i upewnienie się, że ich pracownicy są bezpieczni.

»