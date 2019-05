Syn Eltona Johna w koszulce "Lewego". Bayern komentuje





Na Instagramie Eltona Johna pojawiło się we wtorek zdjęcie, które nie uszło uwadze fanom Roberta Lewandowskiego. Zwrócił na nie uwagę również sam piłkarz, a skomentował Bayern Monachium.

Elton John opublikował fotografię, na której jego dwaj synowie, Zachary i Elijah, mają na sobie koszulki Bayernu Monachium. Jeden z chłopców nosi "dziewiątkę" Roberta Lewandowskiego , a drugi "jedynkę" bramkarza Manuela Neuera.



"Wybrałem je dla moich synów w czasie pobytu w Monachium. Dzięki za tak wspaniałą publiczność!" - napisał Elton John pod zdjęciem. Artysta dał koncert w monachijskiej Olympiahalle 26 maja.



"Wybrałem je dla moich synów w czasie pobytu w Monachium. Dzięki za tak wspaniałą publiczność!" - napisał Elton John pod zdjęciem. Artysta dał koncert w monachijskiej Olympiahalle 26 maja.





Zdjęcie w ciągu dwóch dni polubiło prawie 70 tysięcy internautów. Także Robert Lewandowski.

Lewandowski po kosmicznym golu: kto nie próbuje, ten nic nie ma Napastnik... czytaj dalej » Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy, sądząc po treści, nie tylko fanów piosenkarza, ale i polskiego napastnika.

"Trzech wspaniałych artystów: Lewandowski, Neuer, John" - napisał jeden z komentujących.

Fotografię skomentował również klub "Lewego".



"Nasi dwaj bohaterowie pucharu - świetny wybór, Rocketman!" - napisał Bayern Monachium.



"Rocketman" to nawiązanie do przeboju Eltona Johna pt. "Rocket man" oraz do filmu biograficznego o artyście "Rocketman", który miał premierę w czasie tegorocznego festiwalu w Cannes.



"Rocketman" to nawiązanie do przeboju Eltona Johna pt. "Rocket man" oraz do filmu biograficznego o artyście "Rocketman", który miał premierę w czasie tegorocznego festiwalu w Cannes.

Lewandowskiego gole w Bayernie

Bayern Monachium zdobył 19 maja siódmy z rzędu tytułu mistrza Niemiec, pokonując Eintracht Frankfurt 5:1. "Lewy" został królem strzelców Bundesligi (22 bramki w sezonie). Tydzień później, 25 maja, Bayern zdobył Puchar Niemiec, wygrywając z RB Lipsk 3:0. Bohaterem meczu był Lewandowski, który strzelił w tym spotkaniu dwa gole i zapewnił sobie czwarty już tytuł króla strzelców Pucharu Niemiec.



Wyświetl ten post na Instagramie. @fcbayern #Doublesieger Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Maj 25, 2019 o 2:04 PDT

Rodzina Eltona Johna

Sir Elton John poślubił w 2014 roku swojego wieloletniego partnera Davida Furnisha. Cztery lata wcześniej, w grudniu 2010 roku, surogatka urodziła im pierwszego syna, Zachary'ego. W styczniu 2013 - drugiego, Elijaha.