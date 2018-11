Donald Trump ułaskawił parę indyków





»

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ułaskawił parę indyków o imieniu Peas i Carrots. Tradycja darowania życia ptakom, które trafiłyby na świąteczny stół, sięga prezydentury George'a H.W. Busha, który zainaugurował ją w 1989 r. Teraz zwierzęta powalczą o oficjalny tytuł Narodowego Indyka Święta Dziękczynienia. Trwa głosowanie w internecie.

Przed przypadającym w czwartek amerykańskim Świętem Dziękczynienia Donald Trump - zgodnie z prezydencką tradycją - ułaskawił dwa indyki. W tym roku są to Peas i Carrots.

W ankiecie internetowej prowadzonej przez Biały Dom można głosować na swojego kandydata do tytułu Narodowego Indyka Święta Dziękczynienia. Oba zostały przedstawione w żartobliwy sposób.

Meet your candidates: ”Peas” and ”Carrots” will be here at the White House TOMORROW—and one will receive the title of National Thanksgiving Turkey. pic.twitter.com/r53GM6Gxr2 — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2018

Wyselekcjonowana para

Indyki od małego były starannie przygotowywane do występu w Białym Domu, tak, aby czuły się swobodnie w świetle reflektorów i przy muzyce.

Na prezydencką parę zazwyczaj wybierane są samce, ze względu na wygląd, sposób poruszania się i gulgotania.

Trump ułaskawił indyki Przed... czytaj dalej » Ptaki selekcjonuje się również na podstawie cech osobowości i interakcji z ludźmi.

- Na początku było 50 indyków. Pracowaliśmy z nimi, aby zobaczyć, które są najładniejsze i pozbawione agresji - powiedział stacji ABC News prezes National Turkey Federation, Jeff Sveen. - Uczyliśmy ich też gulgotania - dodał.

Tegoroczna para zwierząt pochodzi z gospodarstwa w Dakocie Południowej. Ptaki przyjechały w weekend do Waszyngtonu do Williard Hotel. Tam zatrzymały się w swoim własnym apartamencie przed uroczystością w Białym Domu.

Co dalej z Peas i Carrots?

Po ceremonii ułaskawienia, Peas i Carrots zostaną przeniesieni na Virginia Tech University do obiektu "Gobbler's Rest". Tam spędzą resztą życia pod opieką studentów i weterynarzy.

Ptaki mają 20 tygodni, więc zostało im tylko kilka miesięcy życia. - Indyki domowe nie żyją długo, ponieważ są hodowane w celu zaopatrzenia w żywność - wyjaśnił Rami Dalloul z Virginia Tech University. - Jeśli żyją rok, to jest już dobry wynik. Co do zasady jednak nie cieszą się długowiecznością - dodał Dalloul.

Tradycja

Tradycję ułaskawiania indyka nieoficjalnie rozpoczął prezydent Abraham Lincoln, który darował życie indykowi po interwencji syna.

Jednak formalny zwyczaj zainicjował prezydent George H.W. Bush w 1989 r. - Zapewniam was i tego wspaniałego indyka, że nie skończy na stole świątecznym. Udzieliłem mu prezydenckiej łaski i teraz może przeżyć resztę swoich dni na farmie niedaleko stąd - powiedział wtedy Bush do działaczy pikietujących na rzecz praw zwierząt. I tak też zrobił.

Meet Peas and Carrots. One will become the official National Thanksgiving Turkey and receive a presidential pardon at the White House tomorrow. (But both will have their lives spared) pic.twitter.com/6TyPRMkrsL — Jordyn Phelps (@JordynPhelps) November 19, 2018