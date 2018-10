Jak nie marnować jedzenia, gdy tylu ludzi głoduje. Dziś Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności - co zrobić, by marnować mniej jedzenia?

16.10 | Według badań co trzeci kilogram jedzenia trafia do kosza. Jednocześnie na świecie głoduje 800 milionów ludzi. To problem, z którymi mierzą się kraje całego świata. Co zrobić, by marnować mniej jedzenia? Na to pytanie odpowiedziała autorka książki "Gotuję, nie marnuję" Sylwia Majcher.

