Pierwsze powstały 20 lat temu, jest ich już ponad trzy tysiące. Dziś mają swoje święto





Dostępne w komunikatorach internetowych, wirtualnych klawiaturach telefonów i serwisach społecznościowych pomagają wyrazić reakcje i uczucia. 17 lipca obchodzimy Światowy Dzień Emoji.

Pierwszy katalog liczący 179 emoji stworzył 20 lat temu Japończyk Shigetaka Kurita. Chciał tchnąć emocje w wiadomości tekstowe przesyłane za pośrednictwem wczesnego systemu internetu mobilnego zwanego i-mode, ówczesnego konkurenta znanego z polskiego rynku WAP.

Stworzony w 1999 roku przez japońskiego programistę pierwszy set emoji.

Słowo roku 2015 nie jest słowem To historyczny... czytaj dalej » Obecnie jest ponad 3 tysiące emoji. Nowe dodawane są do zbioru ogólnie używanych symboli przez konsorcjum Unicode. Ilustrują m.in. gesty, ludzi, przedmioty, symbole, zwierzęta, jedzenie, aktywności.

W 2014 został ustanowiony Światowy Dzień Emoji. Zainicjował go twórca Emojipedii Jeremy Burge. Strona internetowa dokumentuje znaczenie i użycie emotikonów.

Według Emojipedii, wśród trzech najbardziej popularnych ikon są: czerwone serce, twarz ze łzami radości oraz symbol ognia.

"Twarz ze łzami radości" słowem 2015 roku

W 2015 roku redaktorzy Oxford Dictionaries po raz pierwszy w historii stwierdzili, że "Słowem Roku" nie będzie tradycyjny ciąg liter.

Za słowo, które odzwierciedla "kim są ludzie" uznali ikonę emoji, oficjalnie opisywaną jako "twarz ze łzami radości".

W oświadczeniu redaktorzy słownika stwierdzili, że "płacząca ze śmiechu twarz" jest czymś, co w najlepszy sposób "odzwierciedla humor, nastrój oraz troski w 2015 roku." Caspar Grathwohl, prezes Oxford Dictionaries, w swoim oświadczeniu stwierdził: "Emoji stają się coraz bogatszą formą komunikacji, która przekracza granice językowe".

Nowe emoji

Z okazji Światowego Dnia Emoji kilkadziesiąt nowych emoji zaprezentowały firmy Apple oraz Google. Ikony mają pojawić się jesienią w systemach iOS oraz Android.

Wśród nich będą m.in. symbole niepełnosprawności. Pojawią się także m.in. nowe przedmioty oraz zwierzęta takie jak leniwiec, orangutan, skunks czy flaming.



Jak poinformowała firma Apple, w przypadku emoji pary trzymającej się za ręce, użytkownik będzie mógł wybrać dowolny kolor skóry oraz płeć każdej z osób.



