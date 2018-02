Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Ślub na "pajęczej sieci" 120 metrów nad przepaścią

06.02 | Planując ślub można bujać w obłokach, ale pewna para z Kalifornii postanowiła zrobić to dosłownie. Powiedzieli sobie "Tak" na siatce - wiszącej 120 metrów nad kanionem. To dla nich nie pierwszyzna - na co dzień uprawiają slack line - czyli chodzenie na elastycznej taśmie zawieszonej nad ziemią. To coraz popularniejszy sport - rownież w Polsce.

