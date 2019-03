Pytanie o siedzibę prezydenta z "Milionerów"





Siedzibą prezydenta jest dawny pałac Radziwiłłów, zwany… Belwederem, Pałacem Wilanowskim, Wawelem czy Pałacem Namiestnikowskim? To pytanie z "Milionerów" warte 40 tysięcy złotych. Usłyszała je Agnieszka Golasińska, prawniczka i przedsiębiorczyni z Częstochowy.

Pani Agnieszka grę o milion złotych rozpoczęła już we wtorkowym odcinku. Tego dnia udzieliła odpowiedzi na trzy pytania. Nie miała z nimi większych problemów, dlatego ze wszystkimi kołami ratunkowymi kontynuowała rozgrywkę w kolejnym odcinku.

Pierwsze wątpliwości zaczęły się w piątym pytaniu za 10 tysięcy złotych. Dotyczyło ono stanów w USA. Spośród czterech - Kolorado, Oregon, Michigan i Queensland miała wybrać ten, który nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Po skorzystaniu z pół na pół zdecydowała się na Queensland, który leży w Australii.

Kolejny kłopot sprawiło jej siódme pytanie za kwotę gwarantowaną, 40 tysięcy złotych. Oto ono:

Siedzibą prezydenta jest dawny pałac Radziwiłłów, zwany:

A: Belwederem

B: Pałacem Wilanowskim

C: Wawelem

D: Pałacem Namiestnikowskim

Pani Agnieszka skłaniała się ku pierwszej odpowiedzi. - Zastanawiam się nad tym, czy jest kilka takich pałaców, siedzib prezydenta. Jeśli myślę o tym głównym, to myślę, że on jest nazwany Belwederem, ale czy jest to dawny pałac Radziwiłłów - zastanawiała się.

Choć mogła skorzystać jeszcze z pytania do publiczności i telefonu do przyjaciela, nie chciała tracić kół ratunkowych i ostatecznie postawiła na odpowiedź A: Belweder.

Nie był to trafny wybór. Siedzibą prezydenta jest bowiem Pałac Namiestnikowski, czyli po prostu Pałac Prezydencki.

Pałac Namiestnikowski znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Pierwszym prezydentem, który w nim zamieszkał był Lech Wałęsa, który przeniósł się do niego w 1994 roku. W kolejnych latach mieszkali tu Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.

W 2010 roku, gdy prezydentem został Bronisław Komorowski, zamieszkał on w Belwederze. Obecny prezydent, Andrzej Duda wybrał Pałac Prezydencki.

Częstochowianka odpadła z programu z gwarantowaną wygraną 1000 złotych.

