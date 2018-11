Rok pracy 12-latka przenieśli do kosza. Chłopiec pisał grę w kafejce internetowej





»

Pracownicy kafejki internetowej omyłkowo skasowali owoc rocznej pracy 12-latka. Muhammad Thagif z Malezji programował w niej grę komputerową, ale podczas jednej z wizyt okazało się, że trafiła do kosza. O historii chłopca dowiedziały się tysiące internautów i malezyjski rząd.

12-letni Muhammad Thagif przez niemal rok regularnie odwiedzał kafejkę internetową, w której pracował nad grą komputerową. Podczas jednej z wizyt okazało się, że gra została usunięta przez pracowników, którzy uznali, że plik jest wirusem internetowym.

Chłopiec napisał o tym na facebookowej grupie PC Gaming Community Malaysia. Jego sytuację opisano między innymi na Twitterze. Publikację podało dalej ponad 10 tys. użytkowników serwisu.

Umur 12 tahun dah pandai develop game. Coding php pun pandai. Harap @SyedSaddiq dan @maszlee akan beri perhatian isu ni sebab adik ni berhenti sekolah kerana masalah tanggungan. pic.twitter.com/P5P0DPzclz — kugo (@Qhairilfaizie) 16 października 2018

Zainteresowanie ministra

Po rozgłosie, z którym spotkała się historia 12-latka, załoga kafejki postanowiła spróbować odzyskać grę. Udało się.

Kilka dni później zdarzeniem zainteresował się malezyjski minister ds. młodzieży i sportu Syed Saddiq. Zdjęcie ze spotkania z chłopcem umieścił na swoim Twitterze, mianując Thagifa "najmłodszym malezyjskim deweloperem gier komputerowych". Wcześniej Saddiq ocenił, że determinacja chłopca jest "niezwykła".

Dzięki zainteresowaniu internautów chłopiec zaczął otrzymywać darowizny z całego świata. Dostał również własny komputer od imama.

Bersama developer game termuda, Thaqif yang belajar di Tahfiz.



Beliau pernah cuba menjual game beliau sendiri dengan harga RM1 yang dibangunkan di kafe siber.



The industry is expected to be worth around USD4.5Billion by 2021. I want to position Malaysia as the leader in ASEAN. pic.twitter.com/1Ifi0QsbmD — Syed Saddiq (@SyedSaddiq) 31 października 2018