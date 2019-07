Google Doodle świętuje 96. rocznicę urodzin René Favaloro

Foto: Google/Wikipedia Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

Pionierska operacja i szansa dla 6-letniego Tymka

Pionierska operacja, a w roli głównej lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach. Przeprowadzili oni niezwykle trudny przeszczep narządów szyi, połączony dodatkowo z transplantacją szpiku. To po to, by zwiększyć szanse na przyjęcie przeszczepionych narządów bez konieczności stosowania obciążających organizm leków. Pacjentem był 6-letni chłopiec. Gdy miał rok, połknął żrącą substancję stosowaną do udrażniania rur.

