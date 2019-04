Internauci komentują reklamę Poczty Polskiej. "Nie da się odzobaczyć"





Foto: YouTube/ Poczta Polska | Video: YouTube/ Poczta Polska Poczta Polska rozpoczęła kampanię "Na każdą okazję. Przy okazji. Dla najbliższych"

Poczta Polska opublikowała w środę na swoim oficjalnym koncie na YouTube spot reklamowy "Na każdą okazję. Przy okazji. Dla najbliższych", mający promować handlową działalność spółki. Reklama jest szeroko komentowana w sieci.

Poczta Polska podaje, że spot reklamowy jest częścią kampanii "dotyczącej towarów handlowych”.

Poczta Polska szykuje zmiany w cenniku. Klienci zapłacą więcej Zmiany cen usług,... czytaj dalej » "Główny przekaz reklamowy koncentruje się na możliwości zakupu towarów handlowych na najbliższej poczcie" - napisano pod reklamą. W opisie spotu można też przeczytać, że "w komunikacji główny nacisk położony został na kategorie towarów handlowych dostępnych w placówkach pocztowych, czyli na gry i zabawki, upominki i książki oraz słodycze".

"Na każdą okazję. Przy okazji. Dla najbliższych"

Reklama trwa 30 sekund. Składa się z jednego ujęcia - łąki w lecie.



"Piękna nasza poczta cała" - mówi na początku spotu lektorka. W tle słychać śpiew ptaków.



Po chwili na dole ekranu pojawiają się kolejno opakowania słodyczy, gry, zabawki, książki i upominki. Do lektorki dołącza drugi głos. Kobiety rozmawiają o tym, co można kupić na poczcie.



"Poczta Polska poleca nie tylko listy. Sprawdź ofertę upominków na każdą okazję. Przy najbliższej okazji. Dla najbliższych" - pojawia się komunikat w ostatnich sekundach reklamy.

Komentarze reklamy poczty w sieci

InPost informuje o "incydencie". Część osób widziało przesyłki innych użytkowników Część... czytaj dalej » Po kilkunastu godzinach od publikacji spot ma ponad 120 tysięcy wyświetleń. Jest też szeroko komentowany w mediach społecznościowych.



"Powinniście to załączać do każdego awizo, na kasecie VHS. Taką mam koncepcję" - napisał jeden z internautów na YouTube.



"Nie da się odzobaczyć. Ale nędza..." - skomentował inny.



"Wiecie, że licealista za tabliczkę czekolady by wam zrobił 100x lepszy klip? Żenada najwyższego stopnia" - twierdzi jeden z komentujących.

"Po obejrzeniu tego spotu nabrałem dziwnej ochoty na zupę mleczną, którą jadałem u babci" - podzielił się swoimi wrażeniami inny internauta.

"Świetna reklama. Brawo Poczta Polska!" - napisał natomiast "IMHO".



"Droga Poczto! Nie chcemy kalendarzy, książek, słodyczy, zabawek, papeterii itp. Do urzędów pocztowych przychodzimy wysłać, nadać lub odebrać paczki/listy (ewentualnie wykonać przelew). Tylko tyle i aż tyle. Całą resztę kupimy w sklepach, które się w tym wyspecjalizowały. Dlaczego nie wykorzystasz swojego potencjału i rozpoznawalności marki do wdrożenia własnego systemu 'szaf pocztowych'? Dlaczego ciągle znajduję awizo w skrzynce chociaż całe dnie bywam w domu?" - dopytuje jeden z komentujących.

Poczta Polska odpowiada

Na Twitterze Poczty Polskiej nie umieszczono jeszcze spotu, ale przedstawiciele spółki odpowiadają na komentarze dotyczące handlowej działalności spółki.



"Sprzedaż płyt, książek i artykułów papierniczych ma duże znaczenie dla społeczności wsi i mniejszych miejscowości, gdzie placówki PP odgrywają znaczącą rolę. Wbrew obiegowej opinii jest to duży segment biznesowy, W 2017 r działalność handlowa przyniosła PP 400 mln zł przychodu" - odpowiada Poczta Polska i dodaje, że "spot jest kierowany do klientów kupujących produkty w placówkach pocztowych z mniejszych miejscowości".

"PP wypełnia swoistą lukę na rynku, jaka powstała w związku z zamykaniem się księgarń i saloników prasowych na wsiach i małych miejscowościach" - twierdzi Poczta Polska.



W czwartek rano do krytycznych komentarzy odniosła się rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.



"Reklama jest skierowana do klientów, którzy kupują tego typu produkty w naszych placówkach. Wartość sprzedanych towarów rocznie to ponad 400 mln zł. Rozumiem, że spot może się nie podobać, przyjmujemy krytykę".



