Co oznacza "Quae nocent, docent"? Pytanie za 75 tysięcy złotych





Na pytanie odpowiadał w "Milionerach" pan Andrzej Ropa z Krakowa. Już bez kół ratunkowych, mógł liczyć tylko na siebie.

Gra pana Andrzeja rozpoczęła się bardzo dobrze. Bez problemu poradził sobie z pięcioma odpowiedziami, zdobywając 10 000 złotych. Problemy pojawiły się przy szóstym pytaniu. Hubert Urbański zapytał krakowianina o twórcę piosenki "Back to Black". Uczestnik wykorzystał koło ratunkowe, pytanie do przyjaciela i poprawnie wskazał Amy Winehouse. Pytanie o siedzibę prezydenta z "Milionerów" Siedzibą... czytaj dalej »

Kolejne kłopoty sprawiło mu pytanie za gwarantowaną kwotę 40 000 złotych. Pan Andrzej musiał odpowiedzieć, z czego znana jest Kaja Godek. Wykorzystując pół na pół i pytanie do publiczności zaznaczył, że zasłynęła walką o całkowity zakaz aborcji. Była to poprawna odpowiedź.

Pytanie za 75 tysięcy złotych dotyczyło sentencji łacińskiej.

Quae nocent, docent to:

A: Jedzenie nocą tuczy

B: Akademicy kują jak dzicy

C: Bez grosza brak kustosza

D: To, co szkodzi, uczy

Gracz nie mógł już skorzystać z żadnego koła ratunkowego. Musiał więc zdać się tylko na siebie. Na szczęście pytanie nie sprawiło mu większego problemu. Pan Andrzej słusznie zauważył, że nocent i docent to dwa przeciwstawne słowa. Nocent oznacza szkodzić, a docent — uczyć. Idąc tym tropem, zaznaczył odpowiedź "D: To, co szkodzi, uczy" i wygrał 75 000 złotych.

Po tym pytaniu czas programu dobiegł końca. Pan Andrzej usłyszy kolejne pytanie w poniedziałkowym odcinku.

Kilka dni temu w "Milionerach" padło pytanie za milion złotych. Zobacz TOTERAZ.