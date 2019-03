Andrzej Duda w mundurku sprzed 32 lat! Prezydent pochwalił się zdjęciem

Duda: mamy te same z panią prezydent niepokoje

Foto: Instagram/@andrzejduda Video: tvn24

Duda: mamy te same z panią prezydent niepokoje

21.02 | Mamy te same z panią prezydent niepokoje co do tego, na ile będzie się utrzymywała czy pogłębiała suwerenność Białorusi, jeżeli chodzi o jej wschodniego sąsiada, który, niestety ostatnimi laty przejawia wyraźne tendencje imperialne - powiedział Andrzej Duda podczas czwartkowego spotkania z prezydent Litwy w Warszawie

»