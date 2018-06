Machała rękami, uciszała księcia. Prawnuczka królowej skradła show

Nieoczekiwaną bohaterką obchodów sobotniej ceremonii urodzin królowej Elżbiety II okazała się ku zaskoczeniu wszystkich prawnuczka, o której do tej pory media się nie rozpisywały. Savannah, córka Autumn i Petera Phillipsa, ciotecznego brata książąt Williama i Harry'ego, beztroskim zachowaniem na balkonie pałacu Buckigham odwracała uwagę nie tylko od królowej, a nawet od nowej księżnej Sussex Meghan, dla której była to pierwsza taka prezentacja. 7-latka machała rękami, zaczepiała księcia George'a, nawet w pewnym momencie zasłoniła mu buzię ręką. Książę William z delikatnym przerażeniem w oczach zerkał na to, co wyprawia jego kuzynka.