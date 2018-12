Policjant ratujący szczeniaka. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Szczeniak ocalony przez policjanta ze środka zamarzniętego jeziora zwyciężył w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl. Na wideo z akcji ratunkowej malca głos oddało 74 procent internautów biorących udział w głosowaniu. Na drugim miejscu znalazł się mały pancernik, zdobywając 9 procent głosów. Trzecie miejsce przypadło posłowi, który wszedł na mównicę i milczał. Wskazało na niego 7 procent głosujących.

Źródło: tvn24 Wyniki sondy na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Policjant ratuje szczeniaka z skrawku lodu na środku jeziora

Wyjątkowa akcja ratunkowa na jeziorze Wan na wschodzie Turcji. Policyjny nurek wskoczył do lodowatej wody, by ratować szczenię. Suczka utknęła na skrawku lodu daleko od brzegu. Szczęśliwie akcja zakończyła się sukcesem. Wyziębione i wyczerpane zwierzę trafiło do kliniki weterynaryjnej. Tam powoli dochodzi do siebie.

Oglądaj Wideo: Reuters Policjant ratuje szczeniaka z tafli lodu na środku jeziora

2. Słodycz w kulce

Maluch, który niedawno przeszedł badania weterynaryjne w berlińskim ogrodzie zoologicznym, ma na imię Nepomuk, waży pół kilograma i rozwija się podręcznikowo. Dumna mama Marta dogląda potomka na okrągło. Na razie bolita (inaczej pancernik kulowaty) woli spędzać większość czasu w formie kulki, z dala od spojrzeń gości. Z czasem zyska nieco pewności siebie i zacznie chodzić coraz więcej.

Oglądaj Wideo: Tierpark Berlin Słodycz w kulce

3. Poseł wszedł na mównicę i milczał. Wicemarszałek: pajacować to może pan gdzie indziej

Burzliwa dyskusja w Sejmie nad projektem ustawy w sprawie cen energii. Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz wszedł na mównicę i przez kilkanaście sekund milczał. - Panie pośle, pajacować to może pan gdzie indziej, a nie w Sejmie - zwrócił mu uwagę wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS), a to spotkało się z reakcją posła. Uspokajała go przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Oglądaj Wideo: tvn24 Poseł wszedł na mównicę i milczał. Wicemarszałek: pajacować to może pan gdzie indziej

Źródło: tvn24