13.02 | Dwa belgijskie myśliwce zostały alarmowo poderwane w powietrze i wysłane na przechwycenie samolotu lecącego z Polski do Wielkiej Brytanii. Zrobiono to, ponieważ maszyna linii Ryanair przestała odpowiadać na wezwania z ziemi.

14.02 | W środkowej Brazylii po dramatycznej akcji policjantów udało się uratować 9-letnią dziewczynkę, którą przysypała prawie metrowa warstwa ziemi. Do zdarzenia doszło na terenach w pobliżu zakładów ceramicznych. Moment osunięcia się ziemi widziała przechodząca w pobliżu kobieta. Zawiadomiła policję. Funkcjonariusze i przechodnie przekopywali teren rękami, bo na początku nie było wiadomo, gdzie dokładnie jest dziewczynka. Gdy po kilku minutach udało się ją znaleźć, była nieprzytomna i nie oddychała ale ratownicy przywrócili jej funkcje życiowe. Ostatecznie udało się ją wydobyć z błota i gliny. Trafiła do szpitala na obserwację.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

14.02 | Ogromny dzik został złapany na gorącym uczynku w Hongkongu. "Pigzilla" - jak nazwali go internauci - próbował upolować coś do jedzenia w miejskiej dżungli.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Foto: [2018 Cable News Network inc. All rights reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Wybraliście najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl