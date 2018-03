Pies Yogi "z ludzką twarzą". Internet oszalał





Pies rasy shih-poo został gwiazdą sieci. W jego zdjęciach internauci dopatrzyli się bowiem "ludzkiej twarzy". Zastanawiają się, do którego celebryty jest podobny.

Yogi to pies tzw. rasy hybrydowej - krzyżówki shih tzu i pudla, nieuznawanej przez większość tradycyjnych związków kynologicznych, w tym Związek Kynologiczny w Polsce. Mimo to, psy te są popularne i co jakiś czas pojawiają się w doniesieniach medialnych.

Właścicielka Yogi, Chantal Desjardins nie zauważyła w jego wyglądzie niczego specjalnego, póki nie opublikowała jego zdjęcia na swoim profilu na Facebooku.

"Ludzka twarz"

- Moi przyjaciele byli zaskoczeni - przyznała właścicielka psa w rozmowie z dziennikarzem portalu BuzzFeed. Uznali bowiem, że Yogi ma "ludzką twarz"

Jak twierdzi właścicielka, roczny Yogi jest "hiperaktywnym szczeniakiem" oraz "zawsze chce się bawić i przytulać". W opinii Desjardins, mimo "ludzkiej twarzy", zachowuje się jak typowy pies.





THIS DOG HAS A HUMAN FACE pic.twitter.com/nEmQ6ZgJcZ — Ellie Hall (@ellievhall) March 12, 2018

Pies Yogi z ludzką twarzą

Pies jak celebryta

Szczeniak bardzo szybko stał się sławny. Niektórzy internauci szukają w nim podobieństwa do celebrytów. W komentarzach porównują go do aktorów, m.in. Jake'a Gyllenhaala, Nicolasa Cage'a i Zacha Galifianakisa.



I think it looks like someone else closer than Jake Gyllenhaal, but I can't figure it out pic.twitter.com/bSv34JcWwy — Ryan Broderick (@broderick) March 12, 2018









SOMEONE GET A DNA TEST STAT pic.twitter.com/ccDesVPXI0 — Sian Welby (@Sianwelby) March 13, 2018

Według innych internautów, pies jest podobny do piosenkarza Eda Sheerana oraz aktorów Tophera Grace'a i Tobeya Maguire'a.



I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl — Cantrell (@2008Cantrell) March 13, 2018

That dog is Topher Grace pic.twitter.com/FA1pKliqCF — JCFalls (@darbeebarbee) March 13, 2018



