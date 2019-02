Akcja ratunkowa z niezwykłej perspektywy. "Spójrzcie tylko na tę szczęśliwą mordkę!"





Niezwykłe nagranie pokazujące moment, kiedy pies dociera do zakopanego w śniegu człowieka, opublikowała brytyjska organizacja zajmująca się szkoleniem psów ratowników. Internauci zwracają uwagę na to, że zwierzę wygląda na bardzo zadowolone, gdy udaje mu się dokopać do uwięzionego w zaspie.

"Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to jest być przysypanym przez śnieg i znalezionym przez jednego z naszych psów ratowników?" - taki wpis pojawił się 19 lutego na Twitterze Mountain Rescue Search Dogs England, brytyjskiej organizacji zajmującej się szkoleniem psów do ratowania ludzi w górach.

Ratownicy opublikowali wideo i zdjęcia, pokazujące z niezwykłej perspektywy psią akcję ratunkową zorganizowaną na potrzeby szkolenia.

Jeden z ratowników biorących udział w zainscenizowanej akcji został przysypany grubą warstwą śniegu. Miał przy sobie kamerę. Dzięki temu nagrał moment, w którym pies ratownik odnajduje go i odkopuje.



Ever wondered what it would be like to be buried in snow and found by one of our happy search and rescue dogs? pic.twitter.com/po6xGg6LRX — Mountain Rescue Search Dogs England (@SARDAEngland) 19 lutego 2019

"Nie martwcie się ludzie, bo jestem tutaj, żeby was uratować"

Internauci komentujący nagranie i zdjęcia zwrócili uwagę na to, jak widoczna jest psia radość w momencie dotarcia do poszkodowanego.

"Spójrzcie tylko na tę szczęśliwą mordkę!" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera.



Look at that happy face!! — B (@TheLadyEmley) 20 lutego 2019

"Kocham to. Kocham to. 'Nie martwcie się ludzie, bo jestem tutaj, żeby was uratować'" - komentuje inny internauta radość psa ratownika. "Nie zasługujemy na psy" - dodaje.



I love this. I love it. “DON’T U WORRY HOOMANS CUZ I IS HERE TO RESCUE U!”



We don’t deserve dogs. — Randi Lee (@theonerandi) 20 lutego 2019

"Znalazłem człowieka, który potrzebuje przytulania i pocałunków" - interpretuje zachowanie psa internautka "Jillanne".



”I've found human who needs snuggles and kisses!” — Jillanne (@Jillanne48) 20 lutego 2019

"Tak musi wyglądać niebo" - napisał pod zdjęciem ze szkoleniowej akcji ratunkowej internauta "Drago".



This must be what heaven looks like — Drago (@DRAGOtheK9) 20 lutego 2019

Zainteresowanie internautów nagraniem ze szkolenia było tak duże, że ośrodek szkoleniowy podzielił się z nimi kilkoma informacjami na temat bohatera nagrania.

"To jest Flo rasy border collie. Ona ma prawie cztery lata i jest cudownym psem ratowniczym" - napisano.



Many of you have asked about the dogs name.

She is Search Dog Flo, a Border Collie from @edalemrt in the Peak District.

She is almost 4 years old and is a brilliant search dog.



See more of our dogs at #MeetOurSearchDogs or on our website:https://t.co/5PFQo0iFgBpic.twitter.com/SlNDXOjOdj — Mountain Rescue Search Dogs England (@SARDAEngland) 20 lutego 2019

