Zagubiony pies na klifie chwycił za serca. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Foto: Reuters Video: Reuters

"Wyglądały jak małpy z dużymi oczami"

23.10 | Jeden z mieszkańców chińskiej prefektury Xiajiang podczas zbiorów herbaty natknął się na dziwnie wyglądające małe ptaki. - Wyglądały jak małpy z dużymi oczami - powiedział Liu. Nie wiedząc, co to za gatunek, przywiózł je do domu. Mężczyzna zgłosił to miejscowym strażnikom leśnym, którzy od razu skontaktowali się ze specjalistami. Chciał, aby stwierdzili, jaki to gatunek. Okazało się, że pięć dziwnie wyglądających ptaków to płomykówki zwyczajne (Tyto alba). Sowy były w dobrej kondycji fizycznej, dlatego specjaliści od dzikich zwierząt wypuścili je na wolność.

