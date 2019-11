Zwyciężyła miłość od pierwszego wejrzenia. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: ENEX

Największy grzyb na świecie

30.10 | W hiszpańskim mieście Santa Lucía de Gordón znaleziono największego na świecie grzyba. Kiedy Sergio Martínez Valledor spacerował po lesie w poszukiwaniu inspiracji do tworzenia nowych potraw, dostrzegł przylegający do drzewa potężny grzyb. Szef kuchni i miłośnik grzybów przez kilka dni obmyślał plan transportu okazu do domu. W końcu o pomoc poprosił przyjaciół. Oddzielenie grzyba od pnia buku, podzielenie na dwie części i załadowanie go do samochodu trwało ponad dwie godziny. - Nigdy nie widziałem czegoś takiego - powiedział Sergio. Kiedy wreszcie umieścił okaz na wadze okazało się, że waży aż 68,8 kilograma.

