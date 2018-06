Zanim wpadła w ręce policji, spadła z sufitu

23.04. | Wykorzystał remont budynku szkoły w Gorzowie Wielkopolskim i po rusztowaniu wszedł do góry, wyłamał okno i - wraz z kolegą - wyniósł telewizor. Ale po blisko miesiącu, złodzieja dopadły wyrzuty sumienia. I w dzień egzaminów gimnazjalnych podrzucił do szkoły karton, w którym oddał skradziony sprzęt. A wraz z nim list z przeprosinami.

18.10 | Włamanie - choć wyglądało groźnie, okazało się, że to tylko poalkoholowy wybryk. Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Marta Abramczyk z przedszkola zniknęły damskie ubrania należące do jednej z pracownic stołówki. Prawdopodobny sprawca sam zgłosił się na policję. Teraz mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.

Kobieta źle oceniła wytrzymałość podwieszanego sufitu