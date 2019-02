Papieski gest poruszył internautów. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: tvn24

"Poproszę cztery jagodzianki". Premier na zakupach

19.02 | Premier w drodze. Mimo, że formalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła to Mateusz Morawiecki wsiadł do autokaru i ruszył w objazd po kraju. Szef rządu zrobił sobie przerwę między innymi na stacji paliw, zajrzał także do cukierni i kwiaciarni.

»